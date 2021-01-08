Репутація, яка давно підмочена. Післямова до скандалу з ОБСЄ в Луганську

Стали «копати», машину заарештували, і ланцюжок потягнувся до співробітників ОБСЄ з російським громадянством…

Спецпроект «Главкома» «Письма из Луганска». Наша читательница, которая все годы войны живет в оккупированном Луганске, рассказывает о жизни за линией фронта: о том, как все начиналось, чем закончилось и можно ли еще что-то изменить...

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В канун Рождества за григорианским календарем в «республике» разразился грандиозный скандал. Далеко ходить за новостями не пришлось – местные СМИ выкладывали публикациями одну за другой на всех официальных ресурсах, выстреливая как фейерверком. Разоблачена и задержана группа миссионеров от ОБСЕ при передаче посылок с незаконной территории Украины. В частности от частных перевозчиков из Северодонецка в Луганск переправлялись тонны груза, в обход всех налоговых и под личиной неприкосновенности миссионеров.

И только ты как-то слегка опомнился от этой новости и успел даже пошутить, как СМИ выкладывали следующую: разоблачена банда миссионеров с вовсе неблагородными фамилиями за незаконной продажей автомобилей в Луганске. Ввозили, продавали, налогов не платили. Не ясно, чего в этом преступлении больше – то ли того, что обходили налоговые отчисления, то ли, что пользовались прикрытием ОБСЕ. И дальше уже одно за другим шли сообщения о том, как на разоблачение своих отреагировал центральный аппарат ОБСЕ и что по этому поводу думает «министр внутренних дел» «республики».

Если по порядку, то разоблачение на посылках было почти по сюжету боевиков. Где-то год назад под покровом сумерек местный парняга, бывший «ополченец», увидел странную картинку: из машины ОБСЕ (с флажками и надписями для слабовидящих) выгружаются посылки с маркировкой украинских перевозчиков. Точнее, перегружаются в другой автомобиль. Парень смекнул, что что-то здесь не так – на пустой улице, в темноте, и посылки больно знакомые. Он не просто сфотографировал процесс передачи посылок, он вызвал местную «полицию» и подошел с расспросами: что делаете, откуда, куда, чем спугнул нарушителей ещё до приезда людей в форме. Следствие шло год. И вот в канун Нового года была раскрыта «преступная схема», а сам «преступник» был задержан. По предварительным данным, на этих посылках миссионер заработал сотни тысяч российских рублей в прибавку к зарплате.

С машинами ситуация была похожей. Местный житель купил авто с литовскими номерами, пошел ставить машину на учет в «ГАИ» и дальше пошли нестыковки – номер вроде как перебит, а сама машина ввезена в «республику» незаконно. Стали копать, машину арестовали, и цепочка потянулась к перевозчикам – ими оказались сотрудники ОБСЕ с российским гражданством и далеко не благородными фамилиями. Миссия ОБСЕ на происшествие отреагировала скупо. Типа, будет разбираться, спасибо. В местных новостях только и трубили о происшествии – куда там смертям от Covid-19 и повышению уровня заболеваемости. Если и нужно было граждан от чего-то отвлечь, то удалось это вполне.

Сказать, чтобы в массах удивились, – нет. Скорее, для всех это стало просто показательным делом, одним из очередных. То, что авто провозят и перепродают здесь из Грузии и Литвы, так это вполне нормальная практика, как и с посылками. И посылки – это же хлеб насущный для тысяч здесь. Только так хитроумно никто не придумывал, чтобы делать это под прикрытием ОБСЕ. Ну, так честь и хвала тем, что смог сам себе организовать такую нехилую прибавку к зарплате.

Здесь скорее вопрос в другом: репутация ОБСЕ была подмочена давным давно. Не верят им здесь, относятся к ним весьма осторожно и с некой брезгливостью. Если они должны помогать и наблюдать, то и то, и другое делается весьма криво и очень специфично. Ну, это как если бы вы приехали в дикое африканское племя и стали там раздавать электрические приборы, считая, что делаете все исключительно правильно. На фоне местной нищеты машины ОБСЕ, их вечный голод, утоляемый исключительно по самым дорогим ресторанам «республики», их невтемность и постоянное опоздание – это визитные карточки миссии в «республике». Миссионеры, кстати, робко оправдываются: «Ну, нам же нужно где-то кушать», чем раздражают ещё больше. Их внедорожники с работающим кондиционером все лето для местных как тряпка для быка. И, кажется, что где они и появляются вовремя, так это под заведениями общепита, на что местные ворчат: «Хоть бы флаги снимали под ресторанами». Во всех остальных случаях они всегда опаздывают, а от плохого знания русского языка трактуют происходящее как-то весьма криво. Ничего нет удивительного в том, что после смерти на мосту на Станицу дня через три подойдет к кому-то из местных миссионер и на ломаном русском спросит: «Расскажите, что произошло, кто умер, как это было. Мне для отчета!» И время с тех пор прошло, и свидетелей уже нет, и язык он понимает плохо, но отчет напишет исправно с чьих-то слов. То есть кроме того, что миссионеры постоянно едят, они ещё и везде опаздывают. И ещё штрих – как вам понравится, если вас бьет и истязает, скажем, а соседи исправно это фиксируют, но ничего при этом не предпринимают. Так, смотрят издали, как он вас мутузит. Или как у вас дети голодают. И смотрят не просто издали, а плотно при этом закусывая. Вот-вот. Настроение от этого самое смутное. Такое, знаете, как будто уже ты сам житель того дикого африканского племени, куда заявились помогать не зная толком, что нужно. И была бы помощь, а то так – слова.

А вот тот факт, что кто-то там чем-то торговал, что-то ввозил за деньги, так это самое нормальное дело здесь. Вы скорее поищите тех, кто ничего не ввозит, пересекая границу. Их не найти – везут деньги, лекарства, сладости, технику, запчасти, телефоны, компьютеры, шины и прочее. Так что здесь эдакого? Чем вы удивили? Не секрет, что сотрудники ГАИ берут взятки, а учителя «доучивают» после уроков за отдельную плату. И врач охотно берет деньги за операцию, хотя получает зарплату от «государства». Но никто никого за руку не ловит и сюжеты об этом почему-то не снимает. Хотя это знают все, участвуют в этом все и живут в этой реальности вполне спокойно. Откровением это стало скорее для самих миссионеров, что их могут поймать за руку и так публично пристыдить, как подростка, пойманного на онанизме, которому даже не дали надеть штанов.

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