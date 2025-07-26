На Покровському напрямку тривають важкі бої. Зеленський заслухав доповідь Сирського

Як зазначив глава нашої держави, лише за минулу добу на Покровському напрямку було 51 жорстке зіткнення

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті. На Покровському напрямку тривають жорсткі зіткнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

«Фронт, наші активні й далекобійні дії на російській території. Особлива увага – Покровському напрямку. Лише за минулу добу там було 51 жорстке зіткнення. Українські підрозділи захищають позиції, і дуже цінне кожне знищення окупантів. Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили», – розповів він.

За словами президента, Сумщина залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога. Українські захисники блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння.

«Є за тиждень також результати в поповненні обмінного фонду для України. Продовжуємо діяти і на російській території. Детально обговорили потреби наших підрозділів – конкретну зброю, постачання якої треба збільшити. На наступному тижні говоритиму про це з партнерами», – додав він.

Глава України дав завдання секретарю РНБО Рустему Умєрову щодо залучення зовнішнього фінансування на виробництво дронів. Цьогорічне виробництво дронів суттєво перевищить показники, які очікувалися ще на початку року.

«Була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки: аналіз застосування санкцій проти Росії, ключові результати, ключові пріоритети. Санкції дуже відчутно загальмували російський економічний потенціал, і ми обрали напрями, які можуть додатково болісно вплинути на агресора. Сьогодні ж була доповідь керівника ГУР – без деталей, але агресор усе відчує саме так, як потрібно», – каже Зеленський.

Нагадаємо, на світанку 26 липня з'явилась інформація про наліт дронів на Ставропольський край у Росії. За повідомленням моніторингових каналів, дрони уразили Ставропольський радіозавод «Сигнал».

Ставропольський радіозавод «Сигнал» виробляє широкий спектр радіоелектронної продукції, включаючи обладнання для цифрового телебачення, засоби обліку та розподілу електричної енергії, а також обладнання для катодного захисту від корозії та для нафтодобувної промисловості. Крім того, він спеціалізується на розробці та виробництві радіоелектронної апаратури спеціального призначення, зокрема для авіації та радіоелектронної протидії.

Як повідомлялося, у ніч проти 25 липня дрони уразили два важливі об’єкти військово-промислового комплексу Росії.

До слова, Москва вперше офіційно продемонструвала дроновий завод в економічній зоні «Алабуга». Фактично тут розташована головна російська фабрика зі створення ударних безпілотників.