Головна Країна Політика
search button user button menu button

На Покровському напрямку тривають важкі бої. Зеленський заслухав доповідь Сирського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На Покровському напрямку тривають важкі бої. Зеленський заслухав доповідь Сирського
За словами президента, Сумщина залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Як зазначив глава нашої держави, лише за минулу добу на Покровському напрямку було 51 жорстке зіткнення

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті. На Покровському напрямку тривають жорсткі зіткнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

«Фронт, наші активні й далекобійні дії на російській території. Особлива увага – Покровському напрямку. Лише за минулу добу там було 51 жорстке зіткнення. Українські підрозділи захищають позиції, і дуже цінне кожне знищення окупантів. Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили», – розповів він.

За словами президента, Сумщина залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога. Українські захисники блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння.

«Є за тиждень також результати в поповненні обмінного фонду для України. Продовжуємо діяти і на російській території. Детально обговорили потреби наших підрозділів – конкретну зброю, постачання якої треба збільшити. На наступному тижні говоритиму про це з партнерами», – додав він.

Глава України дав завдання секретарю РНБО Рустему Умєрову щодо залучення зовнішнього фінансування на виробництво дронів. Цьогорічне виробництво дронів суттєво перевищить показники, які очікувалися ще на початку року.

«Була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки: аналіз застосування санкцій проти Росії, ключові результати, ключові пріоритети. Санкції дуже відчутно загальмували російський економічний потенціал, і ми обрали напрями, які можуть додатково болісно вплинути на агресора. Сьогодні ж була доповідь керівника ГУР – без деталей, але агресор усе відчує саме так, як потрібно», – каже Зеленський.

Нагадаємо, на світанку 26 липня з'явилась інформація про наліт дронів на Ставропольський край у Росії. За повідомленням моніторингових каналів, дрони уразили Ставропольський радіозавод «Сигнал».

Ставропольський радіозавод «Сигнал» виробляє широкий спектр радіоелектронної продукції, включаючи обладнання для цифрового телебачення, засоби обліку та розподілу електричної енергії, а також обладнання для катодного захисту від корозії та для нафтодобувної промисловості. Крім того, він спеціалізується на розробці та виробництві радіоелектронної апаратури спеціального призначення, зокрема для авіації та радіоелектронної протидії.

Як повідомлялося, у ніч проти 25 липня дрони уразили два важливі об’єкти військово-промислового комплексу Росії.

До слова, Москва вперше офіційно продемонструвала дроновий завод в економічній зоні «Алабуга». Фактично тут розташована головна російська фабрика зі створення ударних безпілотників.

Читайте також:

Теги: окупанти Донеччина Сумщина Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бійці чеченського батальйону «Ахмат» в окупованому Маріуполі, 2022 рік
Від Чечні до Афганістану: звідки і кого Росія завозить в окупацію замість українців
14 липня, 17:05
Наприкінці червня у Страсбурзі глава України та генсек Ради Європи підписали відповідну угоду
Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу для РФ
1 липня, 14:34
Максиму Устименку було 32 роки. У нього залишились дружина та чотирирічний син
Київ попрощався із загиблим пілотом, Героєм України Максимом Устименком (фото)
3 липня, 12:37
Українські підрозділи просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши росіян далі від Сум
Контрнаступ на Сумщині. Генштаб підтвердив звільнення Андріївки
30 червня, 15:32
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2025 року
30 червня, 08:26
Ведуться роботи з ліквідації наслідків
Вранці «шахеди» атакували Миколаїв: масштабні руйнування (фото, відео)
6 липня, 11:33
4 липня Зеленський та Трамп провели телефонну розмову
Зеленський і Трамп обговорювали заміну посла України в США: хто серед кандидатів
7 липня, 12:56
Зупинка роботи ПАТ «Енергія» може залишити окупантів без критично важливих елементів живлення
У Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія» (відео)
15 липня, 06:13
Командир бригади «Лють» Казбан загинув у ДТП
Командир бригади «Лють» Казбан загинув у ДТП
22 липня, 21:53

Політика

На Покровському напрямку тривають важкі бої. Зеленський заслухав доповідь Сирського
На Покровському напрямку тривають важкі бої. Зеленський заслухав доповідь Сирського
Карт-бланш для нового генпрокурора. Професор права вказав на нюанс у президентському законопроєкті щодо НАБУ
Карт-бланш для нового генпрокурора. Професор права вказав на нюанс у президентському законопроєкті щодо НАБУ
Командир бригади «Лють» Казбан, який загинув у ДТП, став Героєм України
Командир бригади «Лють» Казбан, який загинув у ДТП, став Героєм України
Глава НАБУ пояснив, чому законопроєкт президента слід ухвалити одразу у двох читаннях
Глава НАБУ пояснив, чому законопроєкт президента слід ухвалити одразу у двох читаннях
«Досвідчений і впевнений». Буданов привітав Сирського з 60-річчям
«Досвідчений і впевнений». Буданов привітав Сирського з 60-річчям
Зеленський прокоментував масовану атаку РФ
Зеленський прокоментував масовану атаку РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2025
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
14K
Пішов з життя легендарний хокеїст, який був триразовим призером Олімпіад
12K
ДБР розслідує загибель нардепа Рущишина: фото з місця аварії
11K
Міжнародний кримінальний суд звинуватив Угорщину в порушенні Римського статуту

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
Вчора, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua