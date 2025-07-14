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РФ має намір заборонити гру Roblox: боїться диверсій на АЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ має намір заборонити гру Roblox: боїться диверсій на АЕС
Уривок із популярної гри Roblox
скрін із гри

Деякі посадовці побоюються, що можливість у грі віртуально зруйнувати Чорнобильську АЕС може в майбутньому підштовхнути школярів до диверсій

У Росії під заборону може потрапити найпопулярніша у дітей гра Roblox. Причина – місія, в якій треба мінітувати трагедію на Чорнобильській АЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що деякі посадовці побоюються, що можливість зруйнувати АЕС може в майбутньому підштовхнути школярів до диверсій.

«Такі кадри можна прирівняти до виховання в дітях деструктивної поведінки, коли під час гри пропонується зробити те, що в реальності є неприпустимим. Коли дитина перебуває у віртуальній реальності, то в неї складається враження, що це все весело, що в цьому немає нічого страшного», – наголосила уповноважена з прав дитини в Республіці Татарстан Ірина Волинець.

За словами дитячого омбудсмена, жорстка заборона на поширення таких сцен в іграх нібито вбереже психіку неповнолітніх від невмотивованої агресії.

Нагадаємо, у 2022 році найбільша у світі ігрова платформа для дітей Roblox видалила дві гри, які дозволяли гравцям боротися та вбивати один одного на боці росіян чи українців.

Одна з ігор називалась War on Larkiv: Ukraine, у неї менш ніж за два тижні зіграли 90 тисяч разів, її рейтинг – 71%. Гравці могли обирати, боротися за Україну чи Росію. У виданні зауважили, що гра має постійну базу гравців від 10 до 40 людей, багато з яких спілкуються в ігровому чаті англійською, українською та російською мовами.

Інша гра називалась Battle for Ukraine, вона на сайті була кілька місяців. У ній гравці могли бачити бомбардування міст, зокрема Маріуполя.

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Теги: росія АЕС Чорнобильська АЕС

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