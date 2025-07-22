Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Евакуація стає небезпечною: стало відомо, скільки людей залишаються у Покровську

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Евакуація стає небезпечною: стало відомо, скільки людей залишаються у Покровську
У Покровську досі живуть 1413 людей
фото: Reuters/Anatolii Stepanov

До більшості районів доїхати евакуаційним транспортом вже неможливо, тому люди виходять пішки

У Покровську Донецької області ще залишаються 1413 жителів, а в у межах громади їх 2809. Про це, як пише «Главком», під час телемарафону повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Він розповів, що вже майже місяць російські війська інтенсивно атакують Покровську громаду за допомогою керованих авіабомб, артилерії та FPV-дронів. У місті немає жодного району, який не був би пошкоджений або зруйнований.

«Критична інфраструктура вся зруйнована, соціальна інфраструктура вся зруйнована. Також багатоповерхівки, особливо на в'їзді від міста, там де 1-2 км залишилось до міста, зруйновано майже все», – розповів Сергій Добряк.

Очільник МВА додав, що евакуація ще триває, але стає дедалі небезпечнішою з кожним днем. До більшості районів доїхати евакуаційним транспортом уже неможливо, тому люди виходять пішки.

Крім того, через загострення безпекової ситуації завезти продукти до Покровська майже неможливо, тож магазини найближчими днями будуть зачинятися, зазначив очільник МВА.

«Тому закликаю людей, хто залишився там, родичі в яких залишились: вмовляємо людей усе ж таки виїжджати, поки є можливість. Тому що може й вікно можливості закритися», – наголосив Добряк.

Нагадаємо, декілька днів тому представники ЗС РФ через Звірове проникли у Покровськ.

«Главком» писав, що у Покровську під час евакуації важкопоранених екіпаж «Білий янгол» потрапив під удар дронів. Внаслідок удару постраждав поліцейський Костянтин Туницький.

Читайте також:

Теги: Донеччина евакуація Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни нещодавно просунулися на північний схід і південь від села Новоекономічне під час механізованих штурмів
ISW: Окупанти змінюють пріоритети наступу на Донеччині
8 липня, 05:33
Постійне загрозливе гудіння в небі – це нова реальність українського фронту
Смертники на мотоциклах прориваються в тил та виснажують ЗСУ – The Times
28 червня, 17:35
Сирський: Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону
ДРГ намагалася прорватися у Покровськ та була знищена – Сирський
18 липня, 23:10

Суспільство

Зменшував штрафи підприємцям за винагороду: на Хмельниччині затримали податківця
Зменшував штрафи підприємцям за винагороду: на Хмельниччині затримали податківця
Олег Тягнибок показав нашестя шкідників у Запорізькій області (відео)
Олег Тягнибок показав нашестя шкідників у Запорізькій області (відео)
Евакуація стає небезпечною: стало відомо, скільки людей залишаються у Покровську
Евакуація стає небезпечною: стало відомо, скільки людей залишаються у Покровську
Швейцарські юристи допоможуть Україні повернути кошти за неякісні та непоставлені боєприпаси
Швейцарські юристи допоможуть Україні повернути кошти за неякісні та непоставлені боєприпаси
Загинув поблизу селища Удачне на Донеччині. Згадаймо Владислава Леусенка
Загинув поблизу селища Удачне на Донеччині. Згадаймо Владислава Леусенка
Штрафи ТЦК за неоновлення даних. Що змінилося і чого чекати військовозобов'язаним
Штрафи ТЦК за неоновлення даних. Що змінилося і чого чекати військовозобов'язаним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
59K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
11K
Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»
3710
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
3659
Передача Україні ЗРК Patriot і європейський фонд допомоги – багатовекторна операція Білого дому

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua