Евакуація стає небезпечною: стало відомо, скільки людей залишаються у Покровську

До більшості районів доїхати евакуаційним транспортом вже неможливо, тому люди виходять пішки

У Покровську Донецької області ще залишаються 1413 жителів, а в у межах громади їх 2809. Про це, як пише «Главком», під час телемарафону повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Він розповів, що вже майже місяць російські війська інтенсивно атакують Покровську громаду за допомогою керованих авіабомб, артилерії та FPV-дронів. У місті немає жодного району, який не був би пошкоджений або зруйнований.

«Критична інфраструктура вся зруйнована, соціальна інфраструктура вся зруйнована. Також багатоповерхівки, особливо на в'їзді від міста, там де 1-2 км залишилось до міста, зруйновано майже все», – розповів Сергій Добряк.

Очільник МВА додав, що евакуація ще триває, але стає дедалі небезпечнішою з кожним днем. До більшості районів доїхати евакуаційним транспортом уже неможливо, тому люди виходять пішки.

Крім того, через загострення безпекової ситуації завезти продукти до Покровська майже неможливо, тож магазини найближчими днями будуть зачинятися, зазначив очільник МВА.

«Тому закликаю людей, хто залишився там, родичі в яких залишились: вмовляємо людей усе ж таки виїжджати, поки є можливість. Тому що може й вікно можливості закритися», – наголосив Добряк.

Нагадаємо, декілька днів тому представники ЗС РФ через Звірове проникли у Покровськ.

«Главком» писав, що у Покровську під час евакуації важкопоранених екіпаж «Білий янгол» потрапив під удар дронів. Внаслідок удару постраждав поліцейський Костянтин Туницький.