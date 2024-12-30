Втрати ворога станом на 30 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

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Втрати Росії у війні на 30 грудня 2024 року

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 30 грудня 2024 року.

Триває 1041-й день повномасштабної війни в Україні

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