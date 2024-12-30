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Втрати ворога станом на 30 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 30 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 1041-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ, Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 2010 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 30 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 30 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 30 грудня втратила

  • особового складу – близько 787940 (+2010) осіб,
  • танків ‒ 9663 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20003 (+22) од,
  • артилерійських систем – 21494 (+44) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків  – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21069 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 32551 (+141) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3670 (+0)
Втрати Росії у війні на 30 грудня 2024 року
Втрати Росії у війні на 30 грудня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 30 грудня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 30 грудня
Активність флоту окупантів станом на 30 грудня
фото: ВМС ЗСУ, Facebook

Нині триває 1041-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Україна війна Генштаб корабель втрати

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