Втрати ворога станом на 30 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 2010 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 30 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 30 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 30 грудня втратила:
- особового складу – близько 787940 (+2010) осіб,
- танків ‒ 9663 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20003 (+22) од,
- артилерійських систем – 21494 (+44) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21069 (+31),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 32551 (+141) од,
- спеціальна техніка ‒ 3670 (+0)
Активність флоту окупантів станом на 30 грудня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1041-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0