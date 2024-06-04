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Угорці гинуть на війні РФ проти України? Орбан зробив нову заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Угорці гинуть на війні РФ проти України? Орбан зробив нову заяву
Орбан занепокоєний тим, що союзники дозволили Україні завдавати ударів по території РФ західною зброєю
фото: з відкритих джерел

Віктор Орбан: «Якщо ми дозволимо Україні завдати удару по Росії зброєю, яку також постачає Італія, це матиме наслідки у вигляді сильної реакції Росії, і ризик втручання НАТО опиниться за один крок»

Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщини єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть на війні в Україні. Про це Орбан сказав в інтерв'ю італійській газеті Il Giornale.

Прем'єр-міністр Угорщини пояснив, що в Україні є угорські громадяни з мадярської меншини, які воюють на боці української армії.  Угорщина нібито «єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть в Україні».

«Угорщина межує з Україною, це не просто війна, а на нашому кордоні... В Україні є угорські громадяни угорської меншини, які воюють з українською армією і втрачають життя, ми єдина країна ЄС, громадяни якої втрачають життя в Україні. Війну почала Росія, у цьому немає жодних сумнівів, але ми повинні поставити собі питання, як діяти. Ми перебуваємо на роздоріжжі: або ізолювати конфлікт і знайти дипломатичний шлях, або заглиблюватися у війну», – зазначив угорський прем'єр.

Орбан також занепокоєний тим, що союзники дозволили Україні завдавати ударів по території РФ західною зброєю. Він вважає, що це спричинить «сильну реакцію Росії».

«Якщо ми дозволимо Україні завдати удару по Росії зброєю, яку також постачає Італія, це матиме наслідки у вигляді сильної реакції Росії, і ризик втручання НАТО опиниться за один крок», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Орбан хоче створити у Європарламенті проросійську «коаліцію миру».

Орбан зазначає, що на цих загальноєвропейських виборах між собою змагатимуться два протилежних політичних табори – ті, хто готові воювати з Росією, й ті, хто зацікавлені у мирі з нею. Він та його однодумці представляють другий табір. Очільник уряду Угорщини зазначив, що при цьому зараз у керівних органах ЄС переважають готові до війни з РФ.

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Теги: Віктор Орбан Угорщина війна

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