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Масштабна повітряна тривога тривала 20 хв

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Масштабна повітряна тривога тривала 20 хв
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку по всій території країни
ілюстрація: glavcom.ua

Ворог піднімав у небо МіГ-31К

О 8:41 в Україні оголошуваалася масштабна повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку по всій території країни.

«Зафіксовано зліт МіГ-31К із аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)», – ішлося в повідомленні.

Українцям слід було перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інформаційної тиші.

О 9:01 в Україні оголошено відбій повітряної тривоги.

Мапа тривог станом на 8:41 мала такий вигляд:

Масштабна повітряна тривога тривала 20 хв фото 1

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Читайте також: Масштабна повітряна тривога, атака на українські енергооб’єкти: головне за ніч
Теги: тривога Україна обстріл війна

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