Путін після Китаю та Білорусі навідався до Узбекистану

Візит диктатора є третьою закордонною поїздкою Путіна після інавгурації на п'ятий термін у травні

Російський диктатор Володимир Путін прибув до столиці Узбекистану. У Ташкенті він має провести переговори з президентом Шавкаєм Мірзійоєвим. Перемовини, як очікується, будуть зосереджені на поглибленні відносин між країнами. Про це пише АР.

Очільник Кремля поклав вінок до пам'ятника незалежності Узбекистану в Ташкенті та вже провів неформальні переговори з Мірзійоєвим. Офіційна зустріч президентів має відбутися сьогодні.

Як зазначається, цей візит є третьою закордонною поїздкою Путіна після інавгурації на п'ятий термін у травні. Спочатку він поїхав до Китаю , де висловив вдячність за пропозиції Китаю щодо переговорів щодо припинення конфлікту в Україні, а потім до Білорусі, де Росія розгорнула тактичну ядерну зброю.

Напередодні візиту до Узбекистану Путін і Мірзійоєв обговорили низку питань двостороннього співробітництва, включаючи торговельно-економічні відносини, повідомили в Кремлі.

Як повідомляв «Главком», за декілька днів до візиту російського диктатора столиця Узбекистану почала підготовку. У Ташкенті, вздовж шосе, яким їхатиме Путін, комунальники закривали недобудови декоративною імітацією будівель, подекуди активно розбирали недобудовані об'єкти, траву підстригали і навіть... фарбували.

Також як стало відомо «Главкому», під час візиту до Ташкенту високих гостей з інших держав, у місцевих мешканців можуть виникнути великі проблеми із доступ в інтернет.