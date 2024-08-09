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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Нова сторінка в історії воєн. Про збиття вертольотів дронами СБУ

glavcom.ua
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Унікальні кадри збиття вертольотів FPV-дронами вже облетіли світ
скріншот з відео

Десятки проведених спецоперацій мають значний вплив на хід війни

Про підсумки демілітаризації і денацифікації Курської області РФ говорити поки зарано. Однак вже можемо констатувати, що принаймні перший етап наступу став несподіванкою для ворога і був позначений рядом успішних операцій сил оборони.

Серед них виділив би дві вдалі операції проведені Воїнами Центру спецоперацій «А». Гляньте на два відео на яких FPV-дрони(!!!) Служби знищують російські вертольоти! На одному з відео добре видно, що дрон СБУ влучає прямісінько в задній гвинт ворожої машини.

Зазначу, збиття вертольота дроном на Курщині – це нова сторінка в історії війн, завдяки технологічними інноваціям. На мою думку, мова перш за все йде про високий рівень військового менеджменту. Для знищення російської техніки Служба використовує повітряні та морські дрони, які є власними розробками. Десятки проведених спецоперацій мають значний вплив на хід війни. Однак найголовніше в успіху спецоперацій – професіонали. Люди – ось найцінніший ресурс цієї війни, і бачу, що у відомстві Малюка це добре розуміють.

І два слова про ще одну важливу тему – гроші. Вартість збитого російського вертольоту – більше 18 млн доларів. Це в тисячі разів більше вартості дрону, який його збив. А я нагадаю, що бійцями Служби вже знищено більше тисячі танків, а також БТРи, артилерійські системи, радіолокаційні установки тощо. Загалом, техніка ворога, яку підбили підрозділи Служби, коштує мільярди доларів.

Унікальні кадри збиття вертольотів FPV-дронами вже облетіли світ. А нам залишається слідкувати за подіями на Курщині та чекати нових успішних випадків демілітаризації ворога на його території.

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Джерело
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Теги: війна СБУ безпілотник

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