Кремль допускає переговори з Україною, але з варіантами

Пєсков вкотре заявив, що Росія, мовляв, готова до переговорів, а питання за українською владою

Дмитро Пєсков: «Питання не просте. З юридичної точки зору ця проблема стоїть на порядку денному, але з практичної точки зору ми відкриті до досягнення поставлених цілей шляхом переговорів, тому тут можливі різні варіанти»

У Кремлі відповіли, чи розглядають ймовірність переговорів із Україною щодо припинення війни. Зокрема це питання прокоментував прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

«Питання не просте. З юридичної точки зору ця проблема стоїть на порядку денному, але з практичної точки зору ми відкриті до досягнення поставлених цілей шляхом переговорів, тому тут можливі різні варіанти», – прокоментував Пєсков.

Речник Кремля знову заспівав про легітимність чинного президента України Володимира Зеленського. Саме це, за версією РФ, є одною з перешкод на шляху до переговорів. При цьому, у Кремлі допускають переговори із Україною за правління Володимира Зеленського, «але за певних умов».

«Крім загальної проблеми з легітимністю, є ще проблема з фактичною законодавчою забороною будь-яких контактів і переговорів з російською стороною, всі ці заборони діють», – сказав Пєсков.

«Тому є ще багато чого уточнити і ми маємо почути деякі пояснення», – додав прессекретар президента.

Пєсков вкотре заявив, що Росія, мовляв, готова до переговорів, а питання за українською владою.

«Росія взагалі відкрита до переговорного процесу, але спочатку потрібно зрозуміти, наскільки готова Україна, уряд країни, українська сторона...», – вважає Пєсков.

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський заявив, що не відкидає можливості особистого спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним задля припинення війни. Він також підкреслив, що якщо ми хочемо закінчити війну, то треба говорити з тими, хто у РФ все вирішує.

«Якщо ми хочемо закінчити війну, і в нас є всі сили для цього, якщо світ буде об'єднаний навколо України – ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує», – підкреслив Зеленський.

Раніше Зеленський сказав, що Україні важливо зберегти життя своїх громадян, однак це не означає готовність поступитися на користь Росії 30% своєї території.