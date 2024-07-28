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Росіяни вдарили ракетами по Харкову

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Поки що інформація про постраждалих не надходила
фото з відкритих джерел

Синєгубов: «Окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову. Тип ракет встановлюється»

Війська Російської Федерації завдали двох ракетних ударів по Харкову. Про це голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

«Окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову. Тип ракет встановлюється», – ідеться у повідомленні.

Поки що інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, від самого ранку неділі, 27 липня, російські війська б’ють по Херсонщині. У селищі Комишани постраждали четверо  людей, серед них – троє дітей, а у селищі Приозерне поранення дістала ще одна людина. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Сьогодні вранці російські загарбники завдали масованого удару по передмістю Херсона, у результаті чого поранені троє людей. За інформацією Мрочка, у всіх постраждалих попередньо діагностовано вибухові травми та контузії. Медики проводять дообстеження.  

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Теги: Харків обстріл війна

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