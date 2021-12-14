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    Думки вголос

    Вашингтон має купу проблем, окрім України

    • Михайло Басараб

      політолог, активіст Руху опору капітуляції

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    Сподіваємось на краще, готуємось до серйозної ескалації конфлікту - Вашингтон має купу проблем, окрім України
    Сподіваємось на краще, готуємось до серйозної ескалації конфлікту
    фото з відкритих джерел

    Випросити мир у Росії не вдасться

    А тим часом серби грають м‘язами на Балканах. Відбувається демонстративне нарощення оборонного бюджету Сербії на тлі нібито загострення відносин з НАТО.

    Республіка Сербська на чолі з Додіком у складі Боснії і Герцоговини вносить зміни в свою Конституцію, які мають «підірвати» БіГ та Дейтонські угоди. І без Кремля тут не обходиться.

    Китай знову погрожує Тайваню і США, які планують заступитися за Тайвань.

    Усе це на фоні агресивної поведінки Росії в Арктиці і Латинській Америці, активного розгортання росіян і китайців в Африці. Про Близький Схід годі нагадувати.

    Ця розмова про те, що:

    1. Вашингтон має купу питань, окрім України. І помилково думати, що ми єдині, про кого має перейматися Білий дім з Пентагоном.

    2. Випросити мир у Росії не вдасться. Свободу доведеться виборювати. Негласний альянс автократій підпалює світовий порядок з різних сторін не для того, щоб комусь щось дарувати.

    3. У такій ситуації не час шукати «зради» у діях США і союзників, а треба робити усе можливе для єдності демократичних і вільних націй для захисту себе і світового порядку.

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    Джерело: блог Михайла Басараба

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    Теги: США НАТО Китай Тайвань Вашингтон
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    Вашингтон має купу проблем, окрім України