Головна Думки вголос Андрій Миселюк
search button user button menu button
Андрій Миселюк Політолог

Справа Єрмака. ВАКС навмисно оголосив рішення вранці, щоб уберегти Єрмака від СІЗО?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак
фото: Уніан
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Чому рішення оголошується на початку банківського дня?

Дослухавши аргументи сторін вчора ввечері, суддя ВАКС Віктор Ногачевський оголосив перерву на підготовку рішення. І вже сьогодні зранку, о 9:00 розпочалося оголошення рішення

Останні декілька днів увага українців прикута до справи про можливу легалізацію коштів колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Справи у цій справі (пардон за тавтологію) спочатку розвивалися шивдко. Ввечері 11-го травня Єрмаку було вручено підозру. Після чого у Вищому антикорупційному суді без відкладень розпочалися слухання щодо обрання міри запобіжного заходу колишньому керівникові Офісу президента.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для колишнього голови ОП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 180 млн грн застави.

Але, дослухавши аргументи сторін ввечері 13-го травня, суддя ВАКС Віктор Ногачевський оголосив перерву на підготовку рішення. Вчора це рішення так і не з’явилося. Оголошення рішення розпочалося зранку сьогоднішнього дня о 9:00. 

В результаті, рішенням суду Андрієві Єрмаку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Майже одразу народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що за його інформацією, заставу за Єрмака буде внесено вже сьогодні.

Якщо заставу дійсно буде внесено протягом сьогоднішнього дня, то, на мою думку, це може свідчити про наявність «підкилимної» домовленості між антикорупційними структурами та Андрієм Єрмаком. Адже колишньому голові ОП оголошують рішення з самого початку банківського дня. Це дає цінні години на внесення застави та можливість зберегти Андрія Єрмака від поїздки в СІЗО. А СІЗО було б дуже реалістичним сценарієм, якщо б Ногачевський оголосив рішення ввечері, коли банківський сектор вже припиняє роботу.

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування «Діалог»

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: правосуддя Андрій Єрмак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Єрмак підозрюється у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом
Суд обрав запобіжний захід Єрмаку: подробиці
Сьогодні, 09:08
Чоловіку вдалося кинути два яйця
Єрмака після судового засідання невідомий чоловік закидав яйцями (відео)
Вчора, 19:40
На засіданні суду прокурор зачитала протокол переписки Єрмака з громадянкою Анікієвич Веронікою Федорівною
У справі кооперативу «Династія» фігурує ворожка. Досьє на Вероніку Анікієвич
Вчора, 15:51
Адвокат Фомін зазначив, що вручення підозри стало для сторони захисту неочікуваним
Підозра Єрмаку: адвокат екскерівника Офісу президента зробив заяву
12 травня, 12:47
Хмельницька обласна прокуратура
Прокурорський «реванш»: десятки посадовців на Хмельниччині повертають собі інвалідність через суд
11 травня, 19:37
Гіулі Аласанія розповіла, що після повернення сина до в'язниці ледве впізнала його – набряклого і змарнілого
Мати Саакашвілі перелічила політиків, які намагаються витягти його з в'язниці
8 травня, 07:28
Колишній народний депутат України Костянтин Жеваго
Печерський суд дозволив спецрозслідування у справі екснардепа Жеваго
28 квiтня, 15:26
Гульнара Карімова
Схема на мільйони доларів: у Швейцарії почався суд над «узбецькою принцесою» (фото)
27 квiтня, 17:25
Справедливість під тиском: як проходить суд у справі Фаріон
Справедливість під тиском: як проходить суд у справі Фаріон
27 квiтня, 16:40

Андрій Миселюк

Справа Єрмака. ВАКС навмисно оголосив рішення вранці, щоб уберегти Єрмака від СІЗО?
Справа Єрмака. ВАКС навмисно оголосив рішення вранці, щоб уберегти Єрмака від СІЗО?
Мінстратегпром: ліквідоване міністерство та невизначена доля Германа Сметаніна
Мінстратегпром: ліквідоване міністерство та невизначена доля Германа Сметаніна
Агенція оборонних закупівель замість українських «Шарків» та «Фурій» закупила польські «крила» на мільярд
Агенція оборонних закупівель замість українських «Шарків» та «Фурій» закупила польські «крила» на мільярд
Чому Міноборони не використовує бюджет та зриває поставки боєприпасів?
Чому Міноборони не використовує бюджет та зриває поставки боєприпасів?
Закінчення війни в Україні в короткі терміни. Ймовірність дуже висока
Закінчення війни в Україні в короткі терміни. Ймовірність дуже висока
Новий головком Сирський: чим відзначився і що від нього очікувати
Новий головком Сирський: чим відзначився і що від нього очікувати

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua