Справа Єрмака. ВАКС навмисно оголосив рішення вранці, щоб уберегти Єрмака від СІЗО?

Чому рішення оголошується на початку банківського дня?

Дослухавши аргументи сторін вчора ввечері, суддя ВАКС Віктор Ногачевський оголосив перерву на підготовку рішення. І вже сьогодні зранку, о 9:00 розпочалося оголошення рішення.

Останні декілька днів увага українців прикута до справи про можливу легалізацію коштів колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Справи у цій справі (пардон за тавтологію) спочатку розвивалися шивдко. Ввечері 11-го травня Єрмаку було вручено підозру. Після чого у Вищому антикорупційному суді без відкладень розпочалися слухання щодо обрання міри запобіжного заходу колишньому керівникові Офісу президента.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для колишнього голови ОП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 180 млн грн застави.

Але, дослухавши аргументи сторін ввечері 13-го травня, суддя ВАКС Віктор Ногачевський оголосив перерву на підготовку рішення. Вчора це рішення так і не з’явилося. Оголошення рішення розпочалося зранку сьогоднішнього дня о 9:00.

В результаті, рішенням суду Андрієві Єрмаку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Майже одразу народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що за його інформацією, заставу за Єрмака буде внесено вже сьогодні.

Якщо заставу дійсно буде внесено протягом сьогоднішнього дня, то, на мою думку, це може свідчити про наявність «підкилимної» домовленості між антикорупційними структурами та Андрієм Єрмаком. Адже колишньому голові ОП оголошують рішення з самого початку банківського дня. Це дає цінні години на внесення застави та можливість зберегти Андрія Єрмака від поїздки в СІЗО. А СІЗО було б дуже реалістичним сценарієм, якщо б Ногачевський оголосив рішення ввечері, коли банківський сектор вже припиняє роботу.

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування «Діалог»