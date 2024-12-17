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Андрій Миселюк Політолог

Чому Міноборони не використовує бюджет та зриває поставки боєприпасів?

glavcom.ua
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Про скандал з поставкою боэприпасів

Наприкінці листопада країну сколихнув скандал – розпорядженням №1191-р Кабмін передав 23 мільярди гривень Міністерства оборони України Адміністрації Державної прикордонної служби для закупівлі озброєння для потреб Збройних Сил України. Рішення, на думку багатьох експертів, дивне та нелогічне – зброю для ЗСУ має закуповувати «Агенція оборонних закупівель», сформована кілька років тому - спеціальне державне підприємство, якому в цьому році на закупівлю зброї виділено більше 300 мільярдів гривень.

Передача двох десятків мільярдів від Агенції до Держприкордонослужби, як виявили журналісти-розслідувачі, була спланована для закупівлю боєприпасів у єдиного постачальника - польської компанії-посередника («прокладки», як часто називають посередників у подібних угодах) “PHU Lechmar Sp.z.o.o”, яка до цього мала невиконаний контракт з тією ж Агенцією оборонних закупівель.

Державна прикордонна служба відреагувала розлогим поясненням – цікаво, що в цьому році Кабмін вже передавав за подібною моделлю майже 37 мільярдів гривень прикордонникам і на ці кошти вони вчасно поставляли боєприпаси для Сил оборони України. Ситуація, коли закупівельні органи Міноборони не справляються з забезпеченням Збройних Сил не нова – найбільшим постачальником дронів, наприклад, є… Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації, яка організовує закупівлі на десятки мільярдів гривень та потім передає беспілотники нашим захисникам. Знову ж таки, не без скандалів – нещодавно журналісти «Громадського» виявили завищення цін на дрони у ДССЗІ на сотні мільйонів гривень.

Передача 23 мільярдів від МОУ до ДПСУ – це коктейль з присмаком корупції та … саботажу. Бажання одних чиновників заробити на закупівлі у єдиного постачальника-посередника вдало співпало з непрофесіоналізмом інших чиновників та небажанням розподілити наші з вами кошти на вчасну поставку боєприпасів.

14 грудня Міністерство оборони України прокоментувало виданню «LIGA.net» рішення щодо такого розподілу коштів: на кінець листопада Агенція оборонних закупівель мала 45 мільярдів гривень нерозподілених коштів (невзятих бюджетних зобов’язань) і закупівельники не надали інформацію, на які контракти вони планують використати 23 мільярди.

Вдумайтеся: листопад місяць, а Агенція оборонних закупівель досі не визначила, куди направить 1/7 частину свого річного бюджету! Відчуття, що наші захисники повністю забезпечені дронами, боєприпасами, якісними мінометними мінами і всім іншим. Але ж саме через відсутність озброєння українські воїни вимушені залишати позиції та відступати.

Джерела нашого видання у Міноборони розповідають, що невдоволення роботою Марини Безрукової зростає – Агенція не тільки не використовує надані бюджетом кошти, але й жонглює потребами військових, укладаючи контракти тільки на те, що пропонують афілійовані постачальники – без уваги на строки чи ціни. Це, зокрема, і стало причиною бурхливої реакції самої Агенції на передачу 23 мільярдів гривень «чужому» посереднику. «Агенція працює за принципом: краще не використати кошти, аніж купити щось не у своїх» - кажуть у Міноборони.

Критична ситуація знову виникає з 120 мм мінометними боєприпасами – на цей рік Агенція законтрактувала більше 1 мільйону мін такого калібру, але Збройні Сили отримали … лише 35% планованих обсягів. Це при тому, що Агенція не зупиняє постачання «проблемних» мін від державних заводів.

Директорка «Агенція оборонних закупівель» Марина Безрукова
Директорка «Агенція оборонних закупівель» Марина Безрукова

Подібні провали і у інших категоріях озброєння. За наявною інформацією, результати 2024-го року вже не хвилюють Марину Безрукову – вона зараз намагається укласти якомога більше контрактів на наступні періоди, забезпечивши собі успішне життя після звільнення з Міноборони.

Автор – Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування «Діалог»

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: озброєння боєприпаси скандал Міноборони бюджет державна служба Кабмін

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