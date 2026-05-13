У справі кооперативу "Династія" фігурує ворожка. Досьє на Вероніку Анікієвич

Ростислав Вонс
На засіданні суду прокурор зачитала протокол переписки Єрмака з громадянкою Анікієвич Веронікою Федорівною
Вероніка Анікієвич зареєстрована як ФОП з 2024 року, профіль діяльності – «надання інших індивідуальних послуг»

Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак, якого НАБУ підозрює у легалізації понад 400 млн грн на елітному будівництві під Києвом, за даними слідства, нібито радився про призначення на державні посади з ворожкою. Журналісти «Схем» з’ясували, що це 51-річна мешканка Києва Вероніка Анікієвич, яка називає себе консультанткою з астрології, повідомляє «Главком».

За даними слідства, консультантка з астрології нібито мала окремий телефон для спілкування з Єрмаком. Прокурори стверджували, що ексглава Банкової листувався з абонентом «Вероника Феншуй Офис» щодо призначення різних людей на державні посади, надсилаючи їй дати народження кандидатів.

На засіданні правоохоронці долучили протоколи огляду смартфона iPhone 12, який вилучили в певної Анікієвич Вероніки Федорівни під час обшуку 11 травня. Прокуратура наголошує, що цей телефон використовувався фактично лише для спілкування з контактом «Андрей 2025».

«Він радиться щодо призначення на посаду міністра охорони здоров’я, чинного міністра. Щодо призначення на посаду заступника голови Офісу президента Татарова Олега Юрійовича...Також щодо призначення на посаду керівника Держуправління справами Лисого Ігоря Васильовича… Питає поради щодо нього, пише дату народження», – розповіла прокурорка Валентина Гребенюк і додала, що останнього Єрмак називав «своєю людиною».

Що відомо про ворожку 

Як зʼясували журналісти, у соцмережах Вероніка Анікієвич активно висловлювалась на підтримку Андрія Єрмака, а в контактах користувачів записана як «Вероника Консульт. А.Б.» та «Veronika Anikievich/гадалка Єрмак». Вона консультує з астрології: «за допомогою своїх знань та досвіду в астрології допомагаю людям знайти ясність у темі їхніх життєвих процесів».

Жінка зареєстрована як ФОП з 2024 року, профіль діяльності – «надання інших індивідуальних послуг». «Схемам» вдалося знайти її резюме, де вона зазначає, що закінчила Херсонський державний технічний університет за спеціальністю «фінансовий аналіз, контроль та менеджмент».

У телефонних книгах користувачів Анікієвич має теги «Вероника Консульт. А.Б.» та «Veronika Anikievich/гадалка Єрмак».

Журналісти знайшли її акаунт у фейсбуці, також з прізвищем Даниленко, та проаналізували коментарі, які вона раніше залишала в різних телеграм-чатах. Наразі вони вже видалені і збереглись лише в архіві. Зокрема, 30 листопада 2025 року, через два дні після того, як Єрмак подав у відставку, вона писала в «Дед- Г.Р.І.М.-чат»: «Вопрос не в том куда ушел Ермак, вопрос в том куда мы идем всей страной».

Крім того, у 2015 році Анікієвич їздила в Крим. Про що сама повідомила в соцмережах, згадуючи, що «на російському боці до неї підходив прикордонник». Також «Схеми» встановили, що її батько Федір Анікієвич – громадянин РФ.

Справа Єрмака

Як відомо, НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. За даними слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому» та використовувалися для зведення елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області.

Водночас адвокат Єрмака Ігор Фомін заявив, що підозра його клієнту у справі про легалізацію 460 млн грн під час елітного будівництва під Києвом є необґрунтованою. Сам Єрмак стверджує, що готовий давати розгорнуті коментарі лише після завершення слідства. Також він заперечив причетність до котеджного містечка «Династія».

Вищий антикорупційний суд 12 травня не обрав запобіжний захід екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Адвокат ексголови Банкової Ігор Фомін повідомив, що справа складається із 16 томів по 250 сторінок в середньому, тому сторона захисту просить відкласти справу, адже не було часу для ознайомлення. Суддя оголосив, що буде надано час для ознайомлення, а засідання також продовжиться завтра, де сторона захисту зможе висловити свою позицію.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час брифінгу повідомляв, що прокуратура проситиме для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.

«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн.

На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком. Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій Учасники злочинної групи їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака) R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова.

Нагадаємо, у липні та жовтні минулого року вийшло дві публікації журналістів-розслідувачів про будівництво кількох котеджів в елітному селищі Козин, що під Києвом. За недобудованими віллами, як заявляли ЗМІ, стоїть колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов та підконтрольні йому особи. Як вдалося з’ясувати «Главкому» з судового реєстру, у серпні 2025-го НАБУ почало нове розслідування за фактами легалізації майна в особливо великому розмірі.

У далекому 2012 році київські фірми «КО Компані» і «Блум Девелопмент» за 2,4 млн грн викупили цілісний майновий комплекс бази відпочинку «Сонячна» у Козині. Площа земельної ділянки склала 4,24 га. Сама ж ділянка була у власності Козинської селищної ради, яка без проблем передала її в оренду ТОВ «Блум Девелопмент» на 49 років. У липні 2019 року селищна рада за 9 млн грн продала цю ділянку фірмі-орендарю. З того часу там почалося інтенсивне будівництво.

