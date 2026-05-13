Єрмака після судового засідання невідомий чоловік закидав яйцями (відео)

Чоловіку вдалося кинути два яйця
Андрій Єрмак поповнив список українських політиків, в яких кидали яйця

У Києві після закінчення судового засідання відбувся інцидент за участю колишнього керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Коли експосадовець виходив на вулицю та залишав територію суду, невідомий молодик кинув у його бік два яйця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відеокадри, які оприлюднив у Facebook фотограф Ян Доброносов.

Яйця для Єрмака

Як видно, «атака» виявилася невлучною – кинуті яйця не зачепили екскерівника Офісу президента.

Водночас нападник супроводжував свої дії гучними вигуками та образами на адресу Єрмака.

Наразі немає офіційної інформації від правоохоронних органів щодо затримання правопорушника чи правової кваліфікації його дій.

Яєчні скандали

«Яєчний тероризм» або закидання політиків яйцями є популярною формою політичного протесту. У такі скандали в різні роки потрапляли чимало українських політиків.

  • Віктор Янукович (24 вересня 2004 року): Найвідоміший український «яєчний» інцидент. Під час робочого візиту до Івано-Франківська у тодішнього прем'єр-міністра та кандидата в президенти кинув яйце 17-річний студент Дмитро Романюк. Янукович демонстративно впав, його госпіталізували, а соратники заявили про влучання «важкого тупого предмета».

  • Арсеній Яценюк (лютий 2008 року): На посаді голови Верховної Ради Яценюк відвідував Чернівці, де місцевий житель кинув у нього яйце. Нападника затримала міліція, а сам політик поставився до інциденту з іронією.

  • Володимир Литвин (27 квітня 2010 року) – ще один знаковий фігурант українських «яєчних» інцидентів. На відміну від випадків із Януковичем чи Симоненком, атака на нього відбулася безпосередньо у сесійній залі Верховної Ради України.

  • Петро Симоненко (лідер Комуністичної партії України): Ставав ціллю «яєчних атак» щонайменше тричі. Представники націоналістичних організацій у вересні 2004 року закидали головного комуніста країни яйцями за його проросійську та антиукраїнську риторику під час президентських перегонів.

Також у листопаді 2009 року у Житомирі під час мітингу на майдані Корольова 19-річний місцевий студент жбурнув у Симоненка яйце, проте промахнувся. Охорона комуніста затримала хлопця та передала міліції.

Також у серпні 2012 року близько 50 кримських татар зараз протестують на головній площі в Сімферополі, вимагаючи від Петра Симоненка вибачитися за свої слова про справедливість депортації татар з півострова 1944 року. Протестанти зустріли його з криками «Фашист, фашист!» і намагалися кілька разів закидати Симоненка яйцями, однак охоронець закрив лідера Компартії парасолькою.

  • Ганна Герман: У жовтні 2011 року біля входу до телевізійної студії Савіка Шустера прихильники опозиції закидали радницю Януковича яйцями, висловлюючи протест проти арешту Юлії Тимошенко.
  • Дмитро Табачник: Ексміністр освіти і науки неодноразово ставав мішенню для студентських протестів – у нього жбурляли як яйця, так і букети квітів. 

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, Вищий антикорупційний суд продовжив судове засідання з обрання запобіжного заходу колишньому голові Офісу президента. Єрмак перед засіданням щодо обрання йому запобіжного заходу заявив, що правосуддя має бути незалежним та без стороннього впливу. На запитання журналістів про те, чи вважає він справу політично мотивованою, Єрмак відповів, що поки не хоче це коментувати.

«Главком» писав, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду вийшов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Проголошення ухвали відбудеться у четвер, 14 травня, о 09:00.

Вищий антикорупційний суд 12 травня не обрав запобіжний захід екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Адвокат ексголови Банкової Ігор Фомін повідомив, що справа складається із 16 томів по 250 сторінок в середньому, тому сторона захисту просить відкласти справу, адже не було часу для ознайомлення. Суддя оголосив, що буде надано час для ознайомлення, а засідання також продовжиться наступного дня, де сторона захисту зможе висловити свою позицію.

Як відомо, НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. За даними слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому» та використовувалися для зведення елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області.

