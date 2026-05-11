Прокурорський «реванш»: десятки посадовців на Хмельниччині повертають собі інвалідність через суд

Україною минулого року прокотилась хвиля перевірок працівників правоохоронних та інших державних органів, які отримують пенсії з інвалідності

Скандал із необґрунтованими виплатами прокурорам отримав несподіване продовження. Після масових перевірок минулого року, які призвели до скасування груп інвалідності для десятків працівників прокуратури Хмельницької області, посадовці почали масово вигравати суди та повертати собі привілеї. Про це зазначають розслідувачі видання NGL.media, інформує «Главком».

Перевірки прокурорів

Розслідувачі видання зазначають, що минулого року Україною прокотилася хвиля перевірок у держорганах після викриття корупційної схеми в Хмельницькій МСЕК. Тоді з'ясувалося, що велика кількість прокурорів області мають статус особи з інвалідністю, що давало їм право на значні пенсійні виплати.

Офіс генпрокурора також підтвердив, що у майже 30% прокурорів Хмельницької області мають інвалідність – це аномально високий показник порівняно з іншими регіонами. Після перевірок працівників прокуратури Хмельницької області Міністерство охорони здоров’я повідомило, що інвалідність скасували 33 прокурорам і ще 23 змінили групу інвалідності. І ці перевірки ще не завершені.

Проте не всі погодилися на перевірку. Наприклад, прокурор Хмельницької обласної прокуратури Олександр Терлецький, який мав безтермінову інвалідність ІІ групи, не поїхав до Дніпра, де Український державний дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності здійснював перевірку. Як наслідок, йому автоматично скасували інвалідність та звільнили з посади. Зараз він намагається повернутись на роботу через суд і поновити ІІ групу інвалідності.

Чому прокурори наполягають на статусі інвалідності

Справа у тому, що у випадку інвалідності I або II групи прокурори, окрім зарплати, отримують ще й пенсію в розмірі 60% суми місячного окладу. Базовий оклад прокурора окружної прокуратури зараз складає 52,5 тис. грн, тож пенсія з інвалідності сягатиме майже 30 тис. грн.

Щоправда, існує обмеження на пенсії, які не мають перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність; цього року – це 25 950 грн.

Також, як і інші громадяни з інвалідністю, прокурори мають пільги. Їх набагато складніше звільнити, перевести на іншу посаду, вони мають довшу відпустку. А у разі скорочення у них буде більше шансів не втратити роботу. Окрім того, у випадку звільнення з прокуратури інвалідність може убезпечити від мобілізації.

Чому судді ставали на сторону прокурорів

Адміністративний суд, який скасовував рішення про перевірку статусу інвалідності, не може оцінювати медичні стани і перевіряти діагнози. Тож судді звертали увагу виключно на процедурні порушення: чи була законна підстава для перевірки, чи повідомили прокурора про перегляд належним чином, чи провели йому повне медичне обстеження тощо.

У більшості випадків прокурори довели, що документ, на основі якого Український державний дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності ініціював перевірки – лист ДБР або НАБУ – не є законним процесуальним документом. Це означає, що експертна комісія інституту не мала права навіть розпочинати перевірку прокурорів.

«Загалом з 78 хмельницьких прокурорів, які підпали під перевірку, інвалідність скасували 33-м», – зазначають розслідувачі видання.

У юридичному відділі інституту медико-соціальних проблем інвалідності розповіли, що сумна статистика з адміністративними позовами склалась через реорганізацію самого інституту та відсутність ресурсів для роботи з великою кількістю судових справ.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

«Главком» писав, що прокурори з різних куточків України, які втратили групи інвалідності після минулорічного МСЕК-скандалу, через суди переграли ситуацію на свою користь. У числі переможців заступник керівника Тернопільської окружної прокуратури Андрій Придруга. У травні 2021 року він оформив III групу інвалідності довічно.