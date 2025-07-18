Мінстратегпром: ліквідоване міністерство та невизначена доля Германа Сметаніна

Повернення Сметаніна в «Укроборонпром» поки не відбудеться

Цей тиждень ознаменувався зміною українського уряду – Юлія Свириденко очолила Кабінет міністрів України, а Дениса Шмигаля призначили на посаду міністра оборони.

Новий уряд зазнав не тільки кадрових, але й організаційних змін. Так, наприклад, три вже колишніх міністерства об’єднали в одне – міністерство економіки, міністерство агрополітики та міністерство захисту навколишнього середовища. Новим міністром економіки, довкілля та сільського господарства став Олексій Соболєв, який раніше працював першим заступником Юлії Свириденко.

Найбільшою революцією реорганізації Кабміну можна без перебільшення назвати ліквідацію міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України – до недавнього часу основного координатора всього оборонно-промислового комплексу України. Ще 15 липня Мінстратегпром представляв спецпредставнику США з питань України Кіту Келлогу найновіші розробки українських безпілотних технологій, а вже вчора колишній міністр Герман Сметанін відзвітував про роботу Мінстратегпрому за його каденції.

Заступниця міністра Анна Гвоздяр, міністр Герман Сметанін, спецпредставник США Кіт Келлог фото: facebook.com/german.smetanin

Зміна українського уряду пройшла блискавично швидко – так як і має діяти країна в умовах воєнного стану. Але керівництво Мінстратегпрому спіткала важка доля – міністерство ліквідували, а колишнього очільника заблокували «між двох світів». Джерела пояснюють рішення ліквідувати Мінстратегпром обов’язковою умовою Дениса Шмигаля, який мав багато питань до команди Олександра Камишіна та Германа Сметаніна.

Очевидно, що боротьба за збереження позицій в ОПК швидко не закінчилася… «Герман Сметанін очолить «Укроборонпром» – заявив у своєму вечірньому зверненні 16 липня Володимир Зеленський. Але, судячи з всього, повернення Сметаніна в «Укроборонпром» поки не відбудеться.

По-перше, як вже зрозуміли юристи Офісу Президента та Кабінету міністрів, Герман Сметанін не може очолити «Укроборонпром» ще мінімум рік – відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції», оскільки як міністр стратегічної промисловості він здійснював контроль та нагляд за «Укроборонпромом».

По-друге, генерального директора Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» призначає не Президент України чи Кабмін, а Наглядова рада, обрана ще у 2023-му році – «Рада формується за принципами незалежності, професійності, компетентності, різноманітності, ефективності та прозорості». Троє членів Наглядової ради «Укроборонпрому» представляють державу (Тимофій Милованов, а також двоє іноземців – Давид Ломджарія та Лінді Сміт), двоє – незалежні члени (Сергій Коновець та Олексій Гончарук). Якраз ця наглядова рада обрала у жовтні 2024-го року на посаду гендиректора «Укроборонпрому» Олега Гуляка та затвердила з ним контракт. Нагадаємо, що необхідність обрання нового гендиректора тоді виникла як раз через перехід Германа Сметаніна в Мінстратегпром.

Генеральний директор «Укроборонпрому» Олег Гуляк фото: mspu.gov.ua

Минулого року конкурс був серйозним: «Цьому передували пошук та оцінка кандидатів, які проводило українське представництво Odgers Berndtson – міжнародної компанії, що спеціалізується на доборі керівників вищої ланки. На посаду керівника Укроборонпрому претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. З ними Наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід з претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН».

Як після такого Наглядова рада погодиться розірвати контракт з Олегом Гуляком та без конкурсу призначити колишнього міністра в порушення Закону «Про запобігання корупції» – не дуже зрозуміло.

Для самого Германа Сметаніна ситуація з кожним днем ускладнюється на побутовому рівні – ліквідація Мінстратегпрома та звільнення з посади міністра припинило відстрочку від призову, що раніше була надана йому відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».