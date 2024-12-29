Головна Думки вголос Андрій Миселюк
search button user button menu button
Андрій Миселюк Політолог

Агенція оборонних закупівель замість українських «Шарків» та «Фурій» закупила польські «крила» на мільярд

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Ви всі знаєте про бесплотники «Шарк», «Фурія», «Лелека»

Міністр оборони Рустем Умєров відзвітував, що у 2024-ому році українські дрони склали 96,2% з поставлених Силам оборони безпілотників.

Це викликає здивування: основну функцію розвідників на полі бою все ще виконують китайські Мавіки та Аутели, а нещодавно стало відомо, що Марина Безрукова наприкінці року заплатила 1 мільярд гривень за польські БПЛА типу «крило», коли українська індустрія беспілотників виробляє значно кращі і дешевші аналоги.

Ви всі знаєте про бесплотники «Шарк», «Фурія», «Лелека» – ці літаки виконують функцію розвідки та коригування вогню для наших артилеристів. Не дивлячись на те, що підприємства-виробники не завантажені замовленнями і українські літаки коштують щонайменше в два-три рази дешевше, Міноборони з незрозумілих причин контрактує польські дрони!

За кілька днів вересня директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова підписала з польським постачальником беспілотників типу «крило» три угоди на загальну суму більше 1,1 мільярди гривень. І вже 13-15 листопада заплатила на поляків майже мільярд гривень попередньої оплати. За ціну кожного польського беспілотника можна купити 4 (!) беспілотники «Шарк», оптиці та можливостям польоту яких зараз немає рівних на світовому ринку. Або ж 3 беспілотники «Фурія», які використовуються нашими артилеристами для коригування вогню.

І що ми маємо – волонтери продовжуть збирати на «Шарки», а Агенція оборонних закупівель вкладають кошти в іноземну економіку, ще й купуючи значно дорожчі беспілотники.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: озброєння Міноборони Рустем Умєров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія, найімовірніше, має лише кілька ракет «Орєшнік», які ще тільки запустить у серійне виробництво
Дивна суперзброя «Орєшнік». У війні не допомагає, підходить лише для дешевого піару
9 грудня, 09:35
За словами Ляшка, швидкість запровадження реформ військово-лікарських комісій залежить від Міністерства оборони
Ляшко розповів, як відбуватиметься реформування ВЛК
3 грудня, 16:46
Столтенберг: Тимчасова передача Україною території – варіант швидкого припинення війни
Ексглава НАТО: «Тимчасові територіальні поступки» допоможуть завершити війну
2 грудня, 17:53
Сервіс «Залізний полігон» має стати єдиним вікном доступу до випробувань для українських виробників зброї та техніки
«Залізний полігон»: в Україні запрацював портал для доступу до випробувань
4 грудня, 14:00
Українці жартують, що Башар Асад та Віктор Янукович тепер сусіди
Після втечі Асада до Путіна мережа вибухнула мемами
8 грудня, 23:03
Головні новини ночі проти 15 грудня
ЗСУ відновили втрачені позиції під Вовчанськом, опозиція Грузії звернулась до ЄС: головне за ніч
15 грудня, 06:48
У 2010 Ткачук був депутатом Львівської міськради від «Партії регіонів»
Міноборони звільнило начальника Академії сухопутних військ
18 грудня, 20:44
Росія значно скоротила присутність у Сирії, вивіши війська, літаки та озброєння
Росія перекидає сучасне озброєння з Сирії до Лівії – WSJ
19 грудня, 09:39
Відтепер військовослужбовцям, які хоча б раз на місяць заходять у «Армія+», не потрібно буде проходити повторну авторизацію
У застосунку «Армія+» з’явилося оновлення
20 грудня, 15:55

Андрій Миселюк

Агенція оборонних закупівель замість українських «Шарків» та «Фурій» закупила польські «крила» на мільярд
Агенція оборонних закупівель замість українських «Шарків» та «Фурій» закупила польські «крила» на мільярд
Чому Міноборони не використовує бюджет та зриває поставки боєприпасів?
Чому Міноборони не використовує бюджет та зриває поставки боєприпасів?
Закінчення війни в Україні в короткі терміни. Ймовірність дуже висока
Закінчення війни в Україні в короткі терміни. Ймовірність дуже висока
Новий головком Сирський: чим відзначився і що від нього очікувати
Новий головком Сирський: чим відзначився і що від нього очікувати
Нова схема заробітку, або Як Тищенко «бореться» з call-центрами
Нова схема заробітку, або Як Тищенко «бореться» з call-центрами
У США відбулись оглядини наступного українського прем’єра?
У США відбулись оглядини наступного українського прем’єра?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 грудня 2024
9163
Втрати ворога станом на 29 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
7700
Секретар міської ради Черкас втрапив у скандал через сумочку дружини
7174
Міненерго відреагувало на погрози Словаччини припинити імпорт електрики до України
6306
США у 2024 році встановили демографічний рекорд

Новини

Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
Сьогодні, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
Вчора, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
Вчора, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
27 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua