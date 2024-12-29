Ви всі знаєте про бесплотники «Шарк», «Фурія», «Лелека»

Міністр оборони Рустем Умєров відзвітував, що у 2024-ому році українські дрони склали 96,2% з поставлених Силам оборони безпілотників.

Це викликає здивування: основну функцію розвідників на полі бою все ще виконують китайські Мавіки та Аутели, а нещодавно стало відомо, що Марина Безрукова наприкінці року заплатила 1 мільярд гривень за польські БПЛА типу «крило», коли українська індустрія беспілотників виробляє значно кращі і дешевші аналоги.

Ви всі знаєте про бесплотники «Шарк», «Фурія», «Лелека» – ці літаки виконують функцію розвідки та коригування вогню для наших артилеристів. Не дивлячись на те, що підприємства-виробники не завантажені замовленнями і українські літаки коштують щонайменше в два-три рази дешевше, Міноборони з незрозумілих причин контрактує польські дрони!

За кілька днів вересня директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова підписала з польським постачальником беспілотників типу «крило» три угоди на загальну суму більше 1,1 мільярди гривень. І вже 13-15 листопада заплатила на поляків майже мільярд гривень попередньої оплати. За ціну кожного польського беспілотника можна купити 4 (!) беспілотники «Шарк», оптиці та можливостям польоту яких зараз немає рівних на світовому ринку. Або ж 3 беспілотники «Фурія», які використовуються нашими артилеристами для коригування вогню.

І що ми маємо – волонтери продовжуть збирати на «Шарки», а Агенція оборонних закупівель вкладають кошти в іноземну економіку, ще й купуючи значно дорожчі беспілотники.