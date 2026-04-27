Схема на мільйони доларів: у Швейцарії почався суд над «узбецькою принцесою» (фото)

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Гульнара Карімова
фото: Tengrinews.kz

У Швейцарії розпочався судовий розгляд справи проти доньки колишнього президента Узбекистану Гульнари Карімової та банку Lombard Odier за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Деталі обвинувачення

Гульнара Карімова – донька колишнього президента Узбекистану
За даними швейцарського слідства, Карімова використовувала свій статус державної службовиці та представниці Узбекистану при ООН для вимагання коштів у компаній в обмін на доступ до ринку країни. Злочинна організація під назвою «Офіс», яку вона нібито очолювала, у період з 2005 по 2013 роки вивела на швейцарські рахунки сотні мільйонів доларів.

Швейцарський банк Lombard Odier та його колишнього співробітника підозрюють у сприянні приховуванню доходів від цієї діяльності. У фінансовій установі заявили, що звинувачення стосуються недоліків в організації системи запобігання відмиванню коштів.

Зокрема, в Швейцарії правоохоронці знайшли $777,8 млн і вілли в місті Колоні вартістю 18,5 млн франків. Також злочинній групі належали гроші та нерухомість у Франції, Гонконгу, Швеції, Великій Британії, Латвії, Ірландії, ОАЕ, Мальті та Іспанії.

У Росії узбецькі слідчі знайшли активи на $6 млн, пентхаус у житловому комплексі «Камелот», особняк на масиві «Рубльовка», вісім квартир у Москві, готельний комплекс, житловий будинок і земельну ділянку в Ялті загальною вартістю понад $2 млн.

Гульнара Карімова – старша дочка покійного президента Узбекистану. Вона раніше працювала в міністерстві закордонних справ Узбекистану і займалася бізнесом. Її називали однією з найвпливовіших жінок Середньої Азії. У кількох країнах світу щодо неї тривають розслідування в зв’язку з підозрами в корупції.

Позиція сторін

Затримання Гульнари Карімової
Наразі Гульнара Карімова відбуває покарання у в'язниці в Узбекистані за розкрадання і вимагання грошових коштів. Вона та представники банку Lombard Odier повністю відкидають будь-які звинувачення у правопорушеннях.

Федеральний кримінальний суд Швейцарії поки не надав прогнозів щодо тривалості процесу або термінів оголошення остаточного вироку.

Справа Гульнари Карімової

Гульнара Карімова з батьком
Гульнара Карімова є старшою донькою покійного Іслама Карімова, який очолював Узбекистан упродовж 25 років. Розслідування справи щодо її фінансових махінацій та корупційних схем триває вже понад два десятиліття.

1995 року дівчина стала радником міністра при міністерстві закордонних справ Узбекистану. У період з 1995 по 2008 роки вона представляла свою країну у Росії, США, Іспанії, Швейцарії.

Відомо також, що Карімова була організатором благодійного фонду. За вісім років роботи вона успішно реалізувала понад півтори тисячі різних проектів не лише на своїй Батьківщині, а й далеко за її межами. Гульнара виступала в ролі організатора численних благодійних проектів та акцій, а також брала активну участь у культурному та політичному житті Узбекистану.

Політикиню, дипломатку, співачку й модельєрку Гульнару Карімову називали ймовірною спадкоємицею її батька Іслама Карімова, але у 2013 році між ними стався конфлікт. 

У серпні 2015 року її засудили до п'яти років обмеження волі. Після вироку Карімова деякий час жила під домашнім арештом, але в березні 2019 року її відправили в колонію в Ташкентській області, обвинувативши у «злісному» порушенні умов перебування під вартою. Сама Карімова та її дочка стверджували, що умов арешту вона не порушувала.

«Главком» писав, що арешт Гульнари Каримової в Узбекистані відбувся у 2017 році. Тодішнє керівництво генпрокуратури країни висунуло доньці покійного президента офіційні звинувачення, що охоплювали шість різних статей кримінального закону.

За сукупністю злочинів, серед яких вимога майна, розтрата та відмивання грошей, Каримовій було винесено вирок у вигляді 13 років і 4 місяців тюрми. Рішення у кримінальній справі виніс Ташкентський міський суд у 2020 році.

