Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Головний висновок виступу Путіна на Валдаї

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін на «Валдаї»: головним ворогом Росії стала Європа
фото: ria.ru

«Європа є головним ворогом Росії» – такий головний висновок виступу Путіна на Валдайському форумі

Путін виступав чотири години, коментуючи питання зовнішньої політики. Нічого принципово нового: звичайний словесний потік пенсіонера, схибленого на альтернативній історії.

Але ключова зміна відбулася у визначенні головного ворога Росії. Якщо раніше ворогом однозначно вважалися США (ще з відомої Мюнхенської промови 2007 року), то тепер прямим ворогом називається Європа.

«Ми не маємо права ігнорувати мілітаризацію Європи. Ми повинні відповісти. І відповідь буде, м’яко кажучи, переконливою», – каже він.
Путін розуміє: на відміну від США, Європа зараз не готова до війни. За різними оцінками, підготовка триватиме до 2027–2029 років. Чи прийдуть США на допомогу у разі російської агресії проти країн ЄС у цей період – відповіді немає ні в кого.

Путін також бачить брак рішучості в НАТО щодо відповіді на численні випадки вторгнення літаків і дронів у європейський повітряний простір. За кілька днів наприкінці вересня дрони фіксували у Данії, Бельгії, Німеччині, Фінляндії – над військовими базами, аеропортами, об’єктами критичної інфраструктури. І жодного випадку збиття.

Європа мілітаризується у відповідь на агресію Росії проти України та на тлі нестабільності позиції адміністрації США щодо гарантій безпеки. Хоча ці кроки легітимні, Кремль сприймає їх як докази антиросійської агресивності. Слова Путіна про «переконливу» відповідь можна тлумачити по-різному, але сумнівів у тому, що відповідь буде, бути не повинно.

Зрештою, вторгнення 2022 року також подавалося як відповідь на мілітаризацію України, коли Росії «ніби просто не залишили вибору». Тож поки Європа не завершила переозброєння, США переглядають роль гаранта безпеки, а набутий російською армією досвід ще актуальний, у Путіна відкрите вікно можливостей для удару на випередження.

Але якщо завтра російська армія вторгнеться до Європи, а США відмовляться від прямої участі, то єдиним реальним боєздатним військовим активом Європи буде українська армія.

Усіх вже неодноразово переконували, що «Росія ніколи ні на кого не нападала і не планує». Не планувала нападати на Грузію, захоплювати Крим, окуповувати частину Донеччини та Луганщини. Як сказав Лавров у березні 2022 року, «ми і на Україну не нападали».

Тому коли Путін клянеться у відсутності намірів вторгнення в Європу, найрозумніша дія Європи – вкладати ще більше в українську армію і переходити до формування військових сил об’єднаної Європи на основі Збройних Сил України.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія армія путін Європа війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники біля пошкодженого будинку у Києві. 7 вересня 2025 року
У лікарні померла жінка, яка постраждала від атаки на Київ 7 вересня
1 жовтня, 08:20
Пісторіус наголосив, що Росія та Китай розширили свої можливості ведення війни у космосі
Росія відстежує супутники Німеччини – міністр оборони Пісторіус
26 вересня, 02:57
У 2006 році Роналдінью став переможцем Ліги чемпіонів
Володар «Золотого м'яча» став амбасадором російського букмекера
25 вересня, 20:12
24 лютого 2024 року Мостовий брав участь у фестивалі «Чемпіонат Переможців» у Тамбові
Легендарний футболіст збірної Росії потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив
24 вересня, 13:28
Сенатори США пропонують щоквартально передавати Україні заморожені активи Росії
Сенатори США пропонують щоквартально передавати Україні заморожені активи Росії
21 вересня, 05:32
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
19 вересня, 22:08
Раніше в ніч проти 14 серпня дрони уразили нафтопереробний завод у Волгоградській області
Сили оборони зупинили Волгоградський нафтопереробний завод
18 вересня, 11:35
Голова ВР наголосив, що європейська інтеграція – це стратегічний вибір для України
Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ до ЄС – Стефанчук
14 вересня, 12:34
Будівнитво багатоповерхівки на столичній Оболоні
Українець, що повернувся після трьох років російського полону, розказав, чим його здивував Київ
12 вересня, 15:00

Микола Княжицький

Головний висновок виступу Путіна на Валдаї
Головний висновок виступу Путіна на Валдаї
Молдова перемогла, Росія програла, але є один нюанс
Молдова перемогла, Росія програла, але є один нюанс
Зеленський у США: що очікувати від зустрічі з Трампом
Зеленський у США: що очікувати від зустрічі з Трампом
Чому Путін боїться завершення війни
Чому Путін боїться завершення війни
Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
Атака дронів по Польщі: що НАТО і Україна мають робити
Атака дронів по Польщі: що НАТО і Україна мають робити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
294K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
118K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 жовтня 2025
13K
Зіркова українська спортсменка повідомила про вагітність
6110
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
5437
Крижопільський суд «розкусив» Порошенків. План вивести майно з під санкцій зазнав фіаско
3442
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Сьогодні, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Сьогодні, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua