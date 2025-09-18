Сили оборони зупинили Волгоградський нафтопереробний завод

Головна Світ Соціум
Раніше в ніч проти 14 серпня дрони уразили нафтопереробний завод у Волгоградській області
НПЗ є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів в Південному федеральному окрузі РФ

У ніч на 18 вересня підрозділами Сил спеціальних операцій було уражено Волгоградський нафтопереробний завод. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

«Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі РФ. Щорічний об’єм переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в РФ», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, роботу нафтопереробного заводу зупинено.

«Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Волгоградського нафтопереробного заводу 14 серпня, який належить ТОВ «Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка». Удар по об'єкту, який забезпечує російську армію паливно-мастильними матеріалами, було завдано підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки МО України та інших складових Сил оборони.

Раніше у ніч на 16 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область РФ). 

