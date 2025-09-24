Легендарний футболіст збірної Росії потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив

24 лютого 2024 року Мостовий брав участь у фестивалі «Чемпіонат Переможців» у Тамбові

Мостовий займався пропагандою війни

Колишній півзахисник іспанської «Сельти» та збірної Росії з футболу Олександр Мостовий потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

Наголошується, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займався пропагандою війни.

24 лютого 2024 року Мостовий брав участь у фестивалі «Чемпіонат Переможців» у Тамбові. Захід був організований т.зв. благодійним фондом «Вітер добрих змін». Учасником фестивалю була збірна дітей російських окупантів.

Окрім Мостового, у заході брали участь колишній футболіст збірної Росії Дмитро Сичов та колишній тренер Олег Романцев.

Мостовий у складі збірної Росії був учасником чемпіонату світу 1994 року в США, чемпіонату Європи 1996 року в Англії, чемпіонату світу 2002 року в Японії і Південній Кореї, а також чемпіонату Європи 2004 року в Португалії.

За збірні СРСР, СНД та Росії він провів 65 поєдинків та забив 13 голів.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкпала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».