У лікарні померла жінка, яка постраждала від атаки на Київ 7 вересня

Рятувальники біля пошкодженого будинку у Києві. 7 вересня 2025 року

74-річна жінка померла у реанімації однієї зі столичних лікарень

Кількість загиблих через російську атаку на Київ 7 вересня зросла до пʼяти осіб. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

Мер столиці повідомив, що у реанімації однієї з київських лікарень померла 74-річна жінка, яка постраждала від атаки ворога 7 вересня.

Загалом унаслідок атаки загинули п’ятеро людей. Серед них – 32-річна жінка та її двомісячний син. Наступного дня з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви – чоловіка.

Кличко нагадав, що тиждень тому в лікарні померла 24-річна жінка, яка на момент атаки була вагітна. За її життя лікарі боролися два тижні. Дитину медики врятували, зробивши матері кесарів розтин, а жінку врятувати не вдалося.

Нагадаємо, що від вечора 6 вересня і протягом ночі війська РФ запустили по Україні 823 засоби повітряного нападу: 810 ударних дронів і безпілотників-імітаторів, дев’ять крилатих ракет «Іскандер-К» та чотири балістичні ракети «Іскандер-М».

Протиповітряна оборона збила/придушила більшість із них, однак зафіксовано влучання на восьми локаціях. Пошкоджень зазнали одразу кілька житлових багатоповерхівок та будівля Кабінету Міністрів.