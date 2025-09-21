Сенатори США пропонують щоквартально передавати Україні заморожені активи Росії

Сенаторка-демократка Джин Шагін наголосила, що такий крок змусить Росію платити за власну агресію

Група сенаторів США представила двопартійний законопроєкт про імплементацію REPO, який передбачає щоквартальну передачу Україні заморожених російських суверенних активів, що перебувають під юрисдикцією США. Про це повідомила пресслужба Комітету закордонних справ Сенату США, пише «Главком».

У Конгресі США презентували новий законопроєкт, що ґрунтується на ухваленому у квітні 2024 року законі «Про відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців». Документ передбачає переведення близько 5 мільярдів доларів російських активів у США на спеціальний рахунок із нарахуванням відсотків.

Згідно з текстом, президент США буде заохочений перерозподіляти щонайменше 250 мільйонів доларів з цього рахунку на користь України кожні 90 днів. Також законопроєкт закликає держсекретаря разом із міністром фінансів проводити дипломатичну кампанію, аби союзники США передавали Україні щонайменше 5% (близько 15 мільярдів доларів) від заморожених російських активів щоквартально.

Що кажуть сенатори

Сенаторка-демократка Джин Шагін наголосила, що такий крок змусить Росію платити за власну агресію:

«Перепрофілювання заморожених суверенних активів Росії є необхідним кроком для забезпечення України ресурсами для самозахисту та відновлення своїх громад. Важливо, що такий підхід дозволяє нам продовжувати підтримувати Україну без додаткових витрат для американських платників податків. Цей закон демонструє сильну двопартійну рішучість Конгресу підтримувати Україну».

Сенатор-демократ Шелдон Вайтгаус додав:

«Заморожені суверенні активи Росії є найбільш підходящою мішенню для надання Україні підтримки, необхідної їй для захисту та відновлення. REPO 2.0 заохотить адміністрацію Трампа та наших союзників по G7 почати арештовувати заморожені російські активи та передавати їх Україні за встановленим графіком, щоб посилити економічний тиск на Путіна».

Сенатор-демократ Річард Блюменталь підкреслив, що законопроєкт забезпечує стабільність у фінансуванні України:

«Конгрес уже ухвалив рішення про передачу заморожених російських активів Україні, і цей двопартійний законопроєкт розвиває його успіх, створюючи основу для отримання Україною регулярних інвестицій з цього фонду. Оскільки Путін продовжує свій кривавий напад на народ України, ці ресурси є життєво необхідними».

До слова, міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що його країна не погоджується на конфіскацію заморожених російських активів, які зберігаються в бельгійських банках