Українець, що повернувся після трьох років російського полону, розказав, чим його здивував Київ

Дмитро Хилюк: «Цікаво, що попри війну Київ будується. Це добре»

Український журналіст Дмитро Хилюк, який провів у російському полоні майже 3,5 роки, був звільнений 24 серпня 2025 року, у День Незалежності України. Нині він призвичаюється до нормального життя і проходить обстеження в одній з державних лікарень Києва. Журналіст зізнався в інтерв'ю колегам з «Главкома», що його найбільше здивувало, коли він повернувся у Київ.

Дмитро Хилюк каже, що після звільнення лише трохи встиг побачити Київ, коли з друзями проїхався у напрямку Оболоні. Журналіст зізнався, що його вразила кількість новобудов у Києві під час війни.

«Причому це не поодинокі будинки… Я ж по цій дорозі кожного дня з-під Києва на роботу їздив. І ландшафт, який був до війни, добре запам’ятав. А зараз дивлюсь – то тут, то там група висоток виросла. І на Почайні, і в районі проспекту Бандери. Цікаво, що попри війну Київ будується. Це добре», – розповів Дмитро Хилюк.

Журналіст пригадав, що 24 лютого 2022 року, у перший день війни, Київ був майже зовсім порожній, а центр – так й взагалі. «Майдан, Хрещатик – як ото після Нового року … І тільки одна якась знімальна група стоїть… А так – метро порожнє, вулиці порожні, магазини зачинені, заправки теж, бо бензин весь розкуплений… Повертався я додому о десятій вечора, була цілковита темрява, бо вуличне освітлення вимкнули», – поділився він спогадами про той день.

Порожні вулиці Києва 24 лютого 2022 року фото з відкритих джерел

Кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка російські окупанти викрали 3 березня 2022 року в Козаровичах під час окупації Київщини. Хилюк перебував у російському полоні як цивільний заручник, таких мають віддавати поза обмінами, але росіяни цього не роблять. У травні 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що він особисто тримає на контролі питання визволення з полону росіян Дмитра Хилюка. Проте тоді справа не зрушила з місця. Про Хилюка було дуже мало відомостей: в Україні знали хіба що про те, що його утримують у виправній колонії ІК-7 у Владимирській області Росії.

У грудні 2023-го Дмитро Хилюк отримав відзнаку Платформи європейської пам'яті та сумління (Platform of European Memory and Conscience). Ця премія присуджується особі чи особам, які борються проти тоталітаризму, за ідеали демократії, основні права і свободи людини та верховенство права. А боротьба за його звільнення тим часом тривала.

Радісна і щемлива мить повернення додому фото з відкритих джерел

Повернути Дмитра додому вдалося 24 серпня 2025 року – День Незалежності України став днем його свободи. У полоні Хилюк провів три роки і майже шість місяців. Нині він проходить обстеження в одній з лікарень Києва.

Нагадаємо, за даними Головного управління статистики Києва, на початок 2019 року житловий фонд столиці складав 68 млн кв. м. За останні майже два десятиліття забезпеченість житлом у столиці зросла на 10% і склала 23,5 кв. м на одного жителя. Найбільш активно у найближчі 20 років розробники Генплану пропонують забудувати Голосієво (в тому числі й Китаїв), район Позняків-Осокорків і Виноградар. Мають з’явитися новобудови в місцях садибної забудови в районі Чапаєвки, Жулян, Биківні, біля села Троєщина, по вулицях Богатирській і Лисогірський. Всього на Правому березі може з’явитись 21,4 млн кв. м житла, на Лівому – 7,2 млн кв. м.