Росія відстежує супутники Німеччини – міністр оборони Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що німецькі супутники перебувають під впливом і спостереженням російських космічних апаратів. Він виголосив цю заяву під час виступу на Берлінській космічній конференції. про це пише «Главком» із посиланням на Sky.news.

За словами очільника оборонного відомства, два російські розвідувальні супутники «Луч-Олимп» здійснюють відстеження роботи німецьких апаратів IntelSat.

Пісторіус наголосив, що Росія та Китай протягом останніх років швидкими темпами розширили свої можливості ведення війни у космосі. Він зазначив, що ці країни мають технології, які дозволяють «порушувати роботу супутників, засліплювати супутники, маніпулювати ними або кінетично знищувати їх». Міністр також додав, що німецькі військові вже постраждали від глушіння супутників.

Видання нагадало, що Intelsat є американсько-люксембурзькою компанією, яка оперує понад 50 супутниками, що використовуються як приватними фірмами, так і державними установами. Два згадані російські супутники були запущені у 2014 та 2023 роках. За даними Sky.news, їх вже звинувачували у «підслуховуванні» інших супутників, біля яких вони цілеспрямовано зупинялися. Ці апарати змінювали свої траєкторії руху і призупинялися поблизу інших космічних об'єктів. Така поведінка вважається незвичною для космічних супутників, оскільки вони вкрай рідко рухаються і зазвичай можуть роками зберігати своє положення.

Як повідомлялося, за даними німецької служби управління повітряним рухом (DFS), у 2025 році в небі над Німеччиною було зареєстровано 144 польоти безпілотників, з яких 35 – поблизу аеропорту Франкфурта.

Більшість інцидентів (близько 90%) трапляються в районах, що прилягають до аеропортів, що створює серйозну загрозу для безпеки польотів. За словами представника компанії Fraport AG, яка управляє аеропортом Франкфурта, такі польоти можуть завдати значних економічних збитків.

До слова, після інциденту з російськими дронами на території Польщі у Німеччині значно зросла кількість запитів на приватні захисні бункери. Німеччина переживає бум попиту на приватні бомбосховища: клієнти хочуть мати власні укриття у будинках та на садових ділянках. За даними BSSD Defence, від січня 2025 року попит на їхню продукцію виріс на половину. Окрім приватних замовлень, домовласники звертаються за консультаціями від імені орендарів та компаній.