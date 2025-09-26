Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія відстежує супутники Німеччини – міністр оборони Пісторіус

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія відстежує супутники Німеччини – міністр оборони Пісторіус
Пісторіус наголосив, що Росія та Китай розширили свої можливості ведення війни у космосі
фото: Bild

Два російські розвідувальні супутники «Луч-Олимп» здійснюють відстеження роботи німецьких апаратів IntelSat

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що німецькі супутники перебувають під впливом і спостереженням російських космічних апаратів. Він виголосив цю заяву під час виступу на Берлінській космічній конференції. про це пише «Главком» із посиланням на Sky.news.

За словами очільника оборонного відомства, два російські розвідувальні супутники «Луч-Олимп» здійснюють відстеження роботи німецьких апаратів IntelSat.

Пісторіус наголосив, що Росія та Китай протягом останніх років швидкими темпами розширили свої можливості ведення війни у космосі. Він зазначив, що ці країни мають технології, які дозволяють «порушувати роботу супутників, засліплювати супутники, маніпулювати ними або кінетично знищувати їх». Міністр також додав, що німецькі військові вже постраждали від глушіння супутників.

Видання нагадало, що Intelsat є американсько-люксембурзькою компанією, яка оперує понад 50 супутниками, що використовуються як приватними фірмами, так і державними установами. Два згадані російські супутники були запущені у 2014 та 2023 роках. За даними Sky.news, їх вже звинувачували у «підслуховуванні» інших супутників, біля яких вони цілеспрямовано зупинялися. Ці апарати змінювали свої траєкторії руху і призупинялися поблизу інших космічних об'єктів. Така поведінка вважається незвичною для космічних супутників, оскільки вони вкрай рідко рухаються і зазвичай можуть роками зберігати своє положення.

Як повідомлялося, за даними німецької служби управління повітряним рухом (DFS), у 2025 році в небі над Німеччиною було зареєстровано 144 польоти безпілотників, з яких 35 – поблизу аеропорту Франкфурта. 

Більшість інцидентів (близько 90%) трапляються в районах, що прилягають до аеропортів, що створює серйозну загрозу для безпеки польотів. За словами представника компанії Fraport AG, яка управляє аеропортом Франкфурта, такі польоти можуть завдати значних економічних збитків. 

До слова, після інциденту з російськими дронами на території Польщі у Німеччині значно зросла кількість запитів на приватні захисні бункери. Німеччина переживає бум попиту на приватні бомбосховища: клієнти хочуть мати власні укриття у будинках та на садових ділянках. За даними BSSD Defence, від січня 2025 року попит на їхню продукцію виріс на половину. Окрім приватних замовлень, домовласники звертаються за консультаціями від імені орендарів та компаній.

Теги: росія Німеччина Борис Пісторіус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін може потрапити в пастку власних понтів
Путін може потрапити в пастку власних понтів
18 вересня, 07:24
Ключовими проблемами залишаються територіальні питання та гарантії безпеки
NYT спрогнозував, що чекає Україну після сплеску дипломатії
26 серпня, 03:44
Гендиректор ExxonMobil Даррен Вудс особисто обговорював можливе повернення до Росії з Трампом
Американська компанія домовляється про відновлення видобутку нафти у Росії – WSJ
27 серпня, 05:48
Лідери також обговорили посилення санкцій проти Росії
Україна в ЄС та безпека: про що говорили Зеленський і Кошта
5 вересня, 14:44
«Тіньовий флот» РФ продовжує розширюватися
Росія посилила «тіньовий флот» після нових санкцій Заходу
8 вересня, 09:59
Одіозна російська шаблістка Єгорян одягнула у футболку з зображенням диктатора Путіна
«Таке безмозгле». Українська фехтувальниця – про вчинок росіянки, яка одягнула футболку з Путіними
8 вересня, 11:15
Келог порадив Путіну перестати «нагадувати про свою ядерну зброю»
Келлог назвав країну, яка може припинити війну в Україні «вже завтра»
14 вересня, 13:04
Власником патенту та головним організатором виробництва УМПБ є російська корпорація «тактичне ракетне озброєння»
Українська розвідка викрила виробників «планеруючої» авіабомби РФ
22 вересня, 13:20
Табличка з написом «Слава Росії» в поїзді в Яремчі
У вікні поїзда «Київ – Рахів» зʼявилася табличка з написом «Слава Росії»
20 вересня, 16:40

Політика

Польща хотіла нагородити орденом підозрюваного в підриві газопроводів «Північний потік» – Rzeczpospolita
Польща хотіла нагородити орденом підозрюваного в підриві газопроводів «Північний потік» – Rzeczpospolita
The Washington Post пояснив, чому Трамп почав критикувати Росію
The Washington Post пояснив, чому Трамп почав критикувати Росію
Росія відстежує супутники Німеччини – міністр оборони Пісторіус
Росія відстежує супутники Німеччини – міністр оборони Пісторіус
Аеропорт в Данії знову закрили через дрони
Аеропорт в Данії знову закрили через дрони
Польща закликає своїх громадян покинути Білорусь
Польща закликає своїх громадян покинути Білорусь
The Telegraph: Російські пілоти провокували НАТО на початок війни
The Telegraph: Російські пілоти провокували НАТО на початок війни

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua