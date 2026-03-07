Головна Світ Соціум
Хорватія повертає обов'язкову військову службу після 17 років перерви

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Хорватія повертає обов’язкову військову службу після 17 років перерви
Перші 800 новобранців розпочнуть підготовку вже найближчим часом
фото: Reuters

Близько 10% новобранців – жінки

Хорватія вперше за 17 років відновлює обов’язкову військову службу. Вона стане частиною ширшої стратегії країни щодо посилення безпеки в Європі та на Західних Балканах. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Уже найближчим часом близько 800 новобранців розпочнуть двомісячну базову військову підготовку у військових центрах по всій країні. Загалом уряд планує щороку призивати приблизно 4 тис. осіб.

Призовники проходитимуть навчання з:

  • базових навичок виживання
  • самооборони
  • надання першої медичної допомоги
  • управління безпілотниками FPV

Уряд також передбачив фінансові стимули для новобранців. Вони отримуватимуть щомісячну виплату близько 1100 євро, а час служби зараховуватиметься до трудового стажу. Також їм обіцяють пільги під час працевлаштування у державному секторі.

За даними влади, понад половина учасників першої групи прийшли до армії добровільно, а близько 10% новобранців – жінки.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року парламент Хорватії проголосував за відновлення обов’язкової військової служби. Закон підтримали 84 депутати, 11 проголосували проти, ще 30 утрималися.

Міністерство оборони пояснило, що метою кроку є навчання молоді базовим військовим навичкам, які можуть стати у пригоді в кризових ситуаціях та сприяти національній безпеці.

Теги: військові навчання військові Хорватія

