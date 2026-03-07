Хорватія повертає обов’язкову військову службу після 17 років перерви

Близько 10% новобранців – жінки

Хорватія вперше за 17 років відновлює обов’язкову військову службу. Вона стане частиною ширшої стратегії країни щодо посилення безпеки в Європі та на Західних Балканах. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Уже найближчим часом близько 800 новобранців розпочнуть двомісячну базову військову підготовку у військових центрах по всій країні. Загалом уряд планує щороку призивати приблизно 4 тис. осіб.

Призовники проходитимуть навчання з:

базових навичок виживання

самооборони

надання першої медичної допомоги

управління безпілотниками FPV

Уряд також передбачив фінансові стимули для новобранців. Вони отримуватимуть щомісячну виплату близько 1100 євро, а час служби зараховуватиметься до трудового стажу. Також їм обіцяють пільги під час працевлаштування у державному секторі.

За даними влади, понад половина учасників першої групи прийшли до армії добровільно, а близько 10% новобранців – жінки.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року парламент Хорватії проголосував за відновлення обов’язкової військової служби. Закон підтримали 84 депутати, 11 проголосували проти, ще 30 утрималися.

Міністерство оборони пояснило, що метою кроку є навчання молоді базовим військовим навичкам, які можуть стати у пригоді в кризових ситуаціях та сприяти національній безпеці.