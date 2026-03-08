Ізраїль завдав удару по центру Бейрута: ціллю стали іранські командири

Околиці Бейрута частково без світла через загострення між Ізраїлем та «Хезболлою»

У Лівані повідомили, що ізраїльська ракета влучила в одну з готельних квартир

Щонайменше четверо людей загинули та десять отримали поранення внаслідок авіаудару Ізраїлю по готелю Ramada, розташованому в самому центрі ліванської столиці. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними міністерства охорони здоров'я Лівану, ракета влучила в одну з готельних квартир. Цей напад став резонансним через його локацію: зазвичай ізраїльська авіація атакує південні передмістя Бейрута, які контролюються «Хезболлою», проте цього разу під ударом опинився центральний район міста.

Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила факт проведення «точного удару» в межах столиці Лівану. Головною метою операції назвали ліквідацію ключових керівників Ліванського корпусу сил «Кудс», що входить до складу іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). Командування ЦАХАЛу наголосило, що під час планування атаки використовувалися високоточні боєприпаси та дані повітряного спостереження, щоб мінімізувати ризики для цивільного населення.

Поки що ізраїльська сторона прямо не підтвердила, що йдеться саме про влучання в готель Ramada, хоча час та район операції збігаються з повідомленнями місцевої влади. Ситуація в Бейруті залишається напруженою, оскільки перенесення бойових дій у центральні квартали свідчить про новий рівень ескалації конфлікту та розширення географії ізраїльських атак.

Як відомо, армія оборони Ізраїлю розпочала нову хвилю повітряних ударів по іранській столиці, під час яких серія потужних вибухів пролунала у східних, південних та північно-західних районах міста.

За даними іранських державних медіа, спільною ціллю ізраїльських та американських сил став нафтопереробний завод та резервуари нафтових сховищ біля Тегерану. На тлі ескалації адміністрація Трампа, оминаючи Конгрес через надзвичайний стан, терміново передала Ізраїлю 12 000 авіабомб для продовження військових операцій проти Ірану.