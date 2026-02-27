Головна Країна Політика
Українці в Польщі. Тимчасовий повірений розказав про великий успіх та низку проблем

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Українці в Польщі. Тимчасовий повірений розказав про великий успіх та низку проблем
Останні соцопитування демонструють погіршення ставлення поляків до українців
фото з відкритих джерел

Пьотр Лукасевич: «Іще ніколи на території Польщі не перебувала така значна кількість іноземців, зокрема – українців»

Сьогодні в Польщі проживає не менше ніж 2 млн українців, що є безпрецедентним явищем в історії країни. Попри складні суспільні трансформації та поодинокі конфлікти, українська спільнота стала невід’ємною частиною польського економічного дива. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

Дипломат підкреслив, що Польща ніколи раніше не стикалася з такою значною кількістю іноземців одночасно. Поєднання трудової міграції двадцятирічної давнини та хвилі біженців після 2022 року створило нову реальність. За оцінками амбасади, на території країни зараз перебуває понад 2 млн українців, що кардинально змінює соціум.

«Почнемо з того, що іще ніколи на території Польщі не перебувала така значна кількість іноземців, зокрема – українців. За нашими оцінками, їх не менше 2 млн. Перша хвиля трудової міграції мала місце років із 20 тому, а у 2022 році до Польщі ринула наступна хвиля – вже тих мігрантів, котрі рятувалися від війни. Ніколи раніше у своїй історії ми не стикалися з подібним явищем», – розповів Лукасевич.

Зі звіту про польську допомогу
Зі звіту про польську допомогу
Інфографіка: посольство Польщі в Україні

Лукасевич закликав не фокусуватися на суперечливих соціологічних опитуваннях щодо «покращення» чи «погіршення» ставлення. Натомість він наголосив на економічному аспекті.

«Явище є надто значним, аби затискати його у рамки «покращилося» ставлення до новоприбулих чи «погіршилося»… Ці два мільйони українців стали частиною польського суспільства. Польща є сучасною, заможною, сильною державою Східної Європи, яка проходить постійну трансформацію та шукає своє місце у світі. Ми пишаємося тим, що Польща увійшла до ТОП-20 найсильніших економік світу. Це – успіх, і українці є частиною його», – заявив Пьотр Лукасевич.

Дипломат визнав, що перебування такої кількості людей – це великий виклик, який супроводжується низкою проблем. Проте, на його думку, Польща успішно справляється з цими новими обставинами.

«Ми справляємося з цими проблемами, хоча вони і становлять новий виклик до нас. Повторюся: українці – це частина польського успіху і – водночас – складова трансформації нашого соціуму.

Ви питаєте про ставлення поляків до українців, тож я відповім вам так: два тижні тому я пережив найкращий момент свого перебування на цій дипломатичній посаді. У ці дні поляки зібрали 10 мільйонів злотих і передали велику кількість генераторів для Харкова, Сум та Києва. Я ще ніколи не пишався так тим, що представляю польський народ і моїх співвітчизників в Україні», – підкреслив дипломат.

Коментуючи нещодавній візит Володимира Зеленського до Варшави та його зустріч із президентом Каролем Навроцьким, дипломат зазначив, що це не був «прорив» у класичному розумінні, а продовження безперервного діалогу.

Нагадаємо, ставлення польського суспільства до українців значно погіршилося протягом останніх двох років, показують нові соціологічні дослідження. Якщо на початку війни поляки масово допомагали біженцям, то зараз антипатія до українців уперше перевищила симпатію. 

За даними варшавського центру CBOS, у лютому 2025 року 38% поляків відкрито заявили про антипатію до українців – це вперше за багато років перевищило кількість тих, хто продовжує відчувати симпатію (30%). Для порівняння: на початку 2023 року симпатію виражали 51% поляків, а антипатію – лише 17%.

Теги: Польща мігранти українці біженці

