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Легалізація медичного канабісу: хто з нардепів не підтримав законопроєкт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Легалізація медичного канабісу: хто з нардепів не підтримав законопроєкт
Верховна Рада прийняла в першому читанні підтримала легалізацію медичного канабісу
фото ілюстративне

Найбільший відсоток підтримки голосування у фракціях «Голос» – 95% та «Слуга народу» – 77%

Сьогодні Верховна Рада підтримала законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу у першому читанні. За це рішення проголосувало 268 народних депутатів. Рух «Чесно» оприлюднив поіменний список тих, хто голосував проти. 

Найбільший відсоток підтримки голосування у фракціях «Голос» – 95% та «Слуга народу» – 77%. Фракція «Батьківщина» дала найбільший відсоток голосів «проти» – 58%. Єдина депутатка цієї фракції, що голосувала «за» була Альона Шкрум.

Легалізація медичного канабісу: хто з нардепів не підтримав законопроєкт фото 1
Легалізація медичного канабісу: хто з нардепів не підтримав законопроєкт фото 2
Легалізація медичного канабісу: хто з нардепів не підтримав законопроєкт фото 3

«Вже традиційно для парламенту, дехто із нардепів «випарувались» із сесійної зали, щоб уникнути відповідальності, вони витягнули картку зі слоту і таким чином імітували свою відсутність під час голосування. Наразі відсутнє поіменне голосування нардепів за інші питання. Щойно воно з’явиться можна буде перевірити, хто прибрав свідомо свою карточку», – йдеться в повідомленні.

Таким чином, не голосували за легалізацію медичного канабісу:

Легалізація медичного канабісу: хто з нардепів не підтримав законопроєкт фото 4

Відсутні: 

Легалізація медичного канабісу: хто з нардепів не підтримав законопроєкт фото 5

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Ліки на основі медичного канабісу використовуються для знеболення та усунення побічних ефектів від хіміотерапії при онкологічних захворюваннях; для усунення епілептичних нападів; для усунення спастичності м’язів при розсіяному склерозі; для полегшення болю при фантомних болях після травм та ампутацій; для покращення стану нервової системи та сну; для лікування посттравматичного синдрому.

 

Теги: Верховна Рада медицина закон медичний канабіс

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