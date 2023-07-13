Тимошенко пішла війною проти «маріхуани, канабісу, анаші» (відео)

Тимошенко: «Цей закон про те, що Україна буде засіяна та наповнена наркотичною марихуаною!»

Політикиня, яка після повномасштабного вторгнення значно збавила свою активність, зробила несподівану заяву про... наркотики

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що уряд, прикриваючись гуманною метою полегшити страждання важкопораненим військовим, хоче перетворити Україну на наркоплантацію в центрі Європи. Про це вона заявила у своєму відеозверненні, яке триває понад пів години.

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Тимошенко розповіла про реальні загрози урядового законопроєкту №7457. «Партія «Батьківщина» та я особисто завжди підтримували використання легальних медикаментів, вироблених на основі канабісу для лікування важкохворих. Але законопроєкт №7457, який зараз хочуть ухвалити, нічого спільного з легалізацією медичної марихуани не має», – зауважила політикиня.

Вона нагадала, що використання медикаментів з марихуани вже легалізовано в Україні – законом, який дозволяє використовувати наркотичні засоби для лікування важкохворих (№60/95) та Постановою від 7 квітня 2021 року №324, якою дозволяється використовувати медикаменти на основі канабісу для лікування важкохворих.

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«Якщо зараз в Україні немає ліків на основі марихуани для важкохворих, значить уряд не виконав свого обов’язку і не закупив відповідних медикаментів. І за це він мусить понести відповідальність – аж до відставки», – вважає лідерка «Батьківщини».

Натомість законопроєкт №7457, наголосила політикиня, дозволяє вирощування без обмежень на території України медичної марихуани приватними корпораціями, які займаються наркотичними речовинами, а також виробляти з цієї наркотичної трави препарати без будь-якого особливого контролю.

«Цей закон про те, що Україна буде засіяна та наповнена наркотичною марихуаною!» – обурилася Юлія Тимошенко та запропонувала варіант вирішення ситуації, що склалася.

«Ми внесли в парламент постанову Верховної Ради, яка зобов’язує уряд негайно закупити ліки на основі марихуани для лікування хворих. Також ми подали законопроєкт про те, що питання вирощування наркотичної марихуани потрібно вирішувати на всеукраїнському референдумі після війни», – резюмувала вона.

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Раніше повідомлялося, що Тимошенко закликає зупинити ліквідацію залишків середнього класу в Україні.

Як відомо, РНБО просить Раду ухвалити закон про легалізацію в Україні медичного канабісу. У відомстві кажуть, що доступ до ліків на основі канабісу може допомогти зменшити вираженість болю в онкохворих чи пацієнтів з епілепсією, хворобою Альцгеймера, розсіяним склерозом або психологічними розладами.

Нагадаємо, в Україні можуть дозволити використовувати канабіс в медичних цілях. Відповідний законопроєкт підтримав Кабінет міністрів України.

Історично препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Окрім цього вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Важливим завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим, пацієнтам з ВІЛ.

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Крім того, на думку медика-професорки та нардепки Ольги Богомолець, тема «легалізації медичного канабісу» насправді підіймається заради ухвалення закону, який дозволить вирощування й перероблювання канабісу в Україні в дуже великих обсягах. «Річ у тому, що велика кількість любителів великих грошей, які побудували свої статки на канабісі, далеко не завжди мають змогу вирощувати його у своїх країнах – закон не дозволяє. А попит, звісно, зростає, відтак конопляному бізнесу потрібні нові мільярди. Потрібні за будь-яку ціну», – запевнила нардепка.

Вона переконана, що під егідою легалізації медичного канабісу Україну хочуть зробити «новою Колумбією в центрі Європи». «У нас є для цього відповідний клімат, достатньо територій, потужностей і ліберально налаштованого населення. А крім того – повністю контрольований найвищою владою парламент. Відтак Верховна Рада охоче буде лобіювати вирощування канабісу, а бізнес уже певно що прораховує нові прибутки на мільярди доларів», – зазначила Богомолець.

Нардепка зауважила, що масове використання медичного канабісу не дасть змогу подолати наслідки післявоєнного ПТСР чи допомогти онкохворим, а лише погіршить ситуацію та «допоможе» перейти від легкого канабісу до сильніших наркотиків.

Зауважимо, для легалізації медичного канабісу нема потреби приймати новий закон. Достатньо внести зміни до двох постанов уряду.