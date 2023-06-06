Про культуру і пальне

Повернувся з відрядження у Польщі. Їхав авто. В Україні раптом загорівся у машині сигнал поламки двигуна ( чек). У мене вже таке було. На станції сказали, що потрібно міняти каталізатор, але це дорого, тому необов'язково. Нехай горить собі. Машина ж їде.

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У Польщі значок про поламку двигуна на панелі зник. Виявляється, справа зовсім не у каталізаторі, а у якості пального.

Так і з культурою. Коли мені розказують , що російська культура величніша і витонченіша, я запитую: а яких громадян вона виховала ? Рабів, які терплять тирана і радо за його вказівкою ґвалтують і вбивають цивільних у сусідній країні ?

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Велична культура виховує величні суспільства. Є люди, які і далі прагнуть принизити українську культуру і мову. Просто через невігластво і погане виховання.

Тому коли мене запитують: повинен був Бужанський давати інтерв'ю українською, чи ні відповідь одна: він міг говорити навіть суахілі чи есперанто. А от показувати Бужанського з журналістської точки зору не було жодної причини. Навіщо показувати людину, яка не говорить українською?

Я часто даю інтерв'ю польському телебаченню лише через те, що готовий говорити польською. Вони розуміють українську, але без знання польської просто я їм був би нецікавим.

Так що проблема не лише у поведінці депутата, а у готовності медіа надавати майданчики «українським» політикам, які не поважають українську мову і культуру, що виховали гуманістів, а натомість більше цінують культуру агресорів і ґвалтівників .

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Саме з цієї позиції потрібно ставитися до вчинку депутатки Наталії Піпа, яку обурило виконання російських пісень у центрі Львова. Вона вправі захищати рідну мову і культуру у рідному місті від впливів культури агресора під час війни.

Не українці цю війну почали.