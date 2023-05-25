Очільник «Вагнера» похвалив українську армію. Розвідка назвала мету

Російська еліта та «мешканці веж Кремля» вже шукають винних у поразках в Україні

Росія шукає винних у поразках в Україні. Тому власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин похвалив українську армію. Таку думку висловив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

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Юсов зазначив, що українці не потребують похвали від окупантів, а такі заяви росіян свідчать про пошук винних серед кремлівського оточення.

«Українці самі знають, що у нас насправді добра армія, прекрасний народ і міцна держава. Інтерв'ю яке ми зараз спостерігаємо насамперед зорієнтовано на внутрішню аудиторію. Воно є продовженням як протистояння всередині російського воєнно-політичного керівництва і тих кіл, які, зокрема, представляє згаданий суб'єкт (Пригожин – «Главком»). Так і власне це перекладання відповідальності за вже фактично поразки геополітичні і, в тому числі й на полі бою, які вже відбулися», – сказав він.

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У розвідці зазначають, що російська еліта та «мешканці веж Кремля» вже шукають винних у поразках в Україні та намагаються організувати собі життя в «постпутінській» реальності.

Раніше Пригожин пояснив, чому його прозвали «кухарем Путіна» та зізнався, де працював раніше.