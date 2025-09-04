Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польська армія пояснила, чому не збила російські «Шахеди»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Польська армія пояснила, чому не збила російські «Шахеди»
Польща зафіксувала два порушення свого повітряного простору
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Військові стверджують, що безпілотники, які запустила РФ, «не становили небезпеки»

У ніч з вівторка на середу в повітряний простір Польщі залетіли два дрони. Їх не збивали, оскільки БпЛА нібито не становили небезпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оперативного командувача збройних сил Польщі Мацея Кліша, повідомляє Reuters.

За словами військового, Польща зафіксувала два порушення свого повітряного простору. «Ці два порушення перебували під повним контролем національних сил і підрозділів, залучених у системі державної оборони», – каже він

Начальник польського генерального штабу Веслав Кукула зазначив, що дрони залишили повітряний простір Польщі, не «завдавши жодної шкоди». Польська армія не надала детальнішої інформації про те, де саме безпілотники залетіли в повітряний простір країни.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Польщі направило Російській Федерації ноту протесту через падіння безпілотника в селі Осини Люблінського воєводства.

Як повідомлялося, на початок серпня 2025 року Росія щоденно випускала близько 200 різних дронів типу Shahed-136. Загалом Росія рекордно наростила випуск безпілотників. Якщо у 2024 році російська «оборонка» випускала в середньому вчетверо менше апаратів, ніж сьогодні, то у порівнянні з 2023-м показники зросли у 60 разів.

Як повідомлялося, лідером в постачанні компонентів для російських безпілотників є Китай. За даними української розвідки, зараз у дронах до 60–65% усіх компонентів мають китайське походження. Для прикладу, в російському ударному БпЛА «Герані-2» виявили понад два десятки деталей із Китаю – від мікросхем до модулів глушіння. Навіть у спрощених моделях, як-от дрон «Гербер» чи «Пародія», критичні частини – двигуни та електроніка – також китайського виробництва.

Фактично саме Китай став головним донором технологій для російського військово-промислового комплексу. Йдеться про постачання товарів подвійного призначення – напівпровідників, верстатів, телекомобладнання. Офіційно Пекін запевняє, що не допомагає армії РФ, але під прикриттям «цивільного використання» компоненти масово потрапляють на російські заводи.

До слова, український експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій «Флеш» Безкрестнов опублікував цікавий доказ того, що Китай є основним постачальником високотехнологічних компонентів для російської зброї.

Читайте також:

Теги: Польща безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маневри польської армії «Залізний захисник-25» розпочалися
У Польщі розпочалися масштабні військові навчання «Залізний захисник-25»
2 вересня, 09:07
У Польщі розбився винищувач F-16, пілот загинув
У Польщі розбився винищувач F-16, пілот загинув
28 серпня, 22:23
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
27 серпня, 15:10
За словами Туска, законопроєкт «практично готовий»
Обмеження допомоги безробітним українцям. Польський уряд готує альтернативний законопроєкт
27 серпня, 13:45
Вето президента призупинило ініціативу Сейму щодо його продовження до березня 2026 року
Внутрішньополітичне протистояння у Польщі. Україну взяли в заручники
26 серпня, 19:01
Польща почала депортацію українців, затриманих на концерті Макса Коржа
Польща почала депортацію українців, затриманих на концерті Макса Коржа
22 серпня, 19:28
Чоловікам довелося сплатити штраф та пережити депортацію
У Польщі українські залізничники п'яними керували потягом
14 серпня, 21:13
Польща планує виділити 5% ВВП на свої збройні сили у 2026 році
Польща вкладає майже $4 млрд на модернізацію F-16
14 серпня, 06:30
Польща змінює підходи до іноземних студентів
Міносвіти Польщі ускладнило вступ до вишів іноземцям: що слід врахувати українцям
5 серпня, 16:47

Політика

Польська армія пояснила, чому не збила російські «Шахеди»
Польська армія пояснила, чому не збила російські «Шахеди»
Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту
Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту
Макрон пояснив, що чекатиме Росію у разі відмови від переговорів
Макрон пояснив, що чекатиме Росію у разі відмови від переговорів
Президент Франції: 26 країн готові надіслати війська в Україну
Президент Франції: 26 країн готові надіслати війська в Україну
«У нього немає іншого вибору»: Трамп про політичний вибір Маска
«У нього немає іншого вибору»: Трамп про політичний вибір Маска
Сі Цзіньпін доручив Фіцо просувати інтереси Китаю в ЄС
Сі Цзіньпін доручив Фіцо просувати інтереси Китаю в ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
11K
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
5512
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою
4796
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
4599
Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua