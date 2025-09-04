Польська армія пояснила, чому не збила російські «Шахеди»

Військові стверджують, що безпілотники, які запустила РФ, «не становили небезпеки»

У ніч з вівторка на середу в повітряний простір Польщі залетіли два дрони. Їх не збивали, оскільки БпЛА нібито не становили небезпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оперативного командувача збройних сил Польщі Мацея Кліша, повідомляє Reuters.

За словами військового, Польща зафіксувала два порушення свого повітряного простору. «Ці два порушення перебували під повним контролем національних сил і підрозділів, залучених у системі державної оборони», – каже він

Начальник польського генерального штабу Веслав Кукула зазначив, що дрони залишили повітряний простір Польщі, не «завдавши жодної шкоди». Польська армія не надала детальнішої інформації про те, де саме безпілотники залетіли в повітряний простір країни.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Польщі направило Російській Федерації ноту протесту через падіння безпілотника в селі Осини Люблінського воєводства.

Як повідомлялося, на початок серпня 2025 року Росія щоденно випускала близько 200 різних дронів типу Shahed-136. Загалом Росія рекордно наростила випуск безпілотників. Якщо у 2024 році російська «оборонка» випускала в середньому вчетверо менше апаратів, ніж сьогодні, то у порівнянні з 2023-м показники зросли у 60 разів.

Як повідомлялося, лідером в постачанні компонентів для російських безпілотників є Китай. За даними української розвідки, зараз у дронах до 60–65% усіх компонентів мають китайське походження. Для прикладу, в російському ударному БпЛА «Герані-2» виявили понад два десятки деталей із Китаю – від мікросхем до модулів глушіння. Навіть у спрощених моделях, як-от дрон «Гербер» чи «Пародія», критичні частини – двигуни та електроніка – також китайського виробництва.

Фактично саме Китай став головним донором технологій для російського військово-промислового комплексу. Йдеться про постачання товарів подвійного призначення – напівпровідників, верстатів, телекомобладнання. Офіційно Пекін запевняє, що не допомагає армії РФ, але під прикриттям «цивільного використання» компоненти масово потрапляють на російські заводи.

До слова, український експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій «Флеш» Безкрестнов опублікував цікавий доказ того, що Китай є основним постачальником високотехнологічних компонентів для російської зброї.