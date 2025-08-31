Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пропагандисти поширили дивний фейк про українського прикордонника

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Пропагандисти поширили дивний фейк про українського прикордонника
Прикордонник Святий Патрік показує, яку інформацію про нього поширюють Telegram-канали окупантів
фото: скріншот із відео

Боєць із Лисичанська, у цивільному житті був диджеєм, саме цей факт його біографії використали для створення неправдивих повідомлень окупанти

Артилерист бригади «Помста» на псевдо Святий Патрік у російських пабліках прочитав про себе, що він – стриптизер. Боєць із Лисичанська, у цивільному житті був диджеєм, саме цей факт його біографії використали для створення неправдивих повідомлень окупанти. Інформацію активно поширювали у пропагандистських Telegram-каналах. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Вони взяли афішу клубу 2016 року, що там був стриптиз і було нижче написано: «Спеціальний гість DJ Dream UA». І туди на ту афішу вони прикріпили: «Ось, дивіться, доказ того, що він стриптизер», – розповідає Святий Патрік.

Інформація, яку поширили про прикордонника окупанти
Інформація, яку поширили про прикордонника окупанти
фото: скріншот із відео

«Дивлячись на мою комплекцію, десь воно не збігається трохи. Якщо взяти фотки мої з 2016 року, то я там трохи більше важив, ніж зараз. Я думаю, пілон би я зігнув своєю вагою. Тут пишуть: хто я, звідки. Пишуть, як виявилось, я співпрацюю з СБУ. А це означає, що я, мабуть, СБУшний стриптиз ер», – жартує він.

Прикордонник каже – сприйняв фейк із гумором. Але були такі, хто повірив.

«"Вони цю інформацію настільки розігнали, що люди почали вірити дійсно у те, що я – стриптизер. Знайомі батьків дзвонили та казали: «А ви бачили, там про вашого сина, кажуть, що він стриптизер, правда чи неправда?», – ділиться військовий.

За його словами, у російської пропаганди є задача – дискредитувати Сили оборони України.

«Їм потрібно якось показати: ось, дивіться, які люди воюють проти них, які військові захищають. От, наприклад, стриптизери. Я дивився їх Telegram-канали і багато там своїх знайомих бачив. Тобто, вони вкидують інфопривід для того, щоб люди дивились на нас, як на якийсь непотріб», – пояснює прикордонник.

«Думаю, пілон я зігнув би». Прикордонник бригади «Помста» – про фейк російських окупантів

Боєць же продовжує службу – до прикордонників долучився у 2021 році. А також готує фільм про війну і своїх побратимів.

Нагадаємо, російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації – створення постановочних «захоплень» населених пунктів для ілюзії успіхів на фронті.

Також звільнені з російського полону українські військовослужбовці нібито «стикаються з кримінальними переслідуваннями за дезертирство». Такий фейк почали поширювати російські пропагандистські ресурси.

Читайте також:

Теги: окупанти пропаганда військові пілон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Просування до Степногірська може дати можливість російській армії наблизитися до південних околиць Запоріжжя
Росіяни використовують Каховське водосховище, щоб наблизитися до Запоріжжя
Вчора, 20:12
Росія у ніч на 28 серпня завдала чергового масованого удару по столиці
Росія обирає балістику, а не стіл перемовин: Зеленський про удар по Києву
28 серпня, 08:22
Експеримент у Криму. Що пропонують російські ліберали
Експеримент у Криму. Що пропонують російські ліберали
27 серпня, 09:21
Нині триває 1277-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2025 року
23 серпня, 08:22
Російський пропагандист мало не втратив зір після водних процедур у Донецьку
Російський пропагандист мало не втратив зір після водних процедур у Донецьку
21 серпня, 04:58
Жорін висловився про прагнення Росії до мирних переговорів
Росія тільки розганяє свою військову машину: Жорін висловився про саміт на Алясці
10 серпня, 07:09
Вокзал у Синельниковому загорівся після атаки росіян
Окупанти вдарили по вокзалу у Синельниковому (фото, відео)
10 серпня, 06:55
Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру за наказ захопити українське судно
Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру за наказ захопити українське судно
8 серпня, 17:26
На Лиманському напрямку окупанти атакують ненавченими штурмовиками, яких називають «цивільними з автоматами»
Сили оборони розповіли про тактику росіян на Лиманському напрямку
6 серпня, 05:34

Суспільство

Пропагандисти поширили дивний фейк про українського прикордонника
Пропагандисти поширили дивний фейк про українського прикордонника
Розрахувався з боргами і задоволений. Полонений окупант обурив заявою
Розрахувався з боргами і задоволений. Полонений окупант обурив заявою
Російський снайпер поранив батька та сина однією кулею
Російський снайпер поранив батька та сина однією кулею
Ексміністр розповів, із якою небезпекою зіткнеться Україна після припинення бойових дій
Ексміністр розповів, із якою небезпекою зіткнеться Україна після припинення бойових дій
Екологиня розповіла, які нові бур’яни та комахи з’явилися в Україні через глобальне потепління
Екологиня розповіла, які нові бур’яни та комахи з’явилися в Україні через глобальне потепління
Стало відомо, коли й де відбудеться прощання з Андрієм Парубієм
Стало відомо, коли й де відбудеться прощання з Андрієм Парубієм

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
7856
Календар рибалки на вересень 2025 року: коли і на що клює найкраще
5889
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
3769
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3087
Кім Чен Ин обіцяє «прекрасне життя» сім’ям загиблих в Україні солдатів

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua