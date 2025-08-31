Пропагандисти поширили дивний фейк про українського прикордонника

Боєць із Лисичанська, у цивільному житті був диджеєм, саме цей факт його біографії використали для створення неправдивих повідомлень окупанти

Артилерист бригади «Помста» на псевдо Святий Патрік у російських пабліках прочитав про себе, що він – стриптизер. Боєць із Лисичанська, у цивільному житті був диджеєм, саме цей факт його біографії використали для створення неправдивих повідомлень окупанти. Інформацію активно поширювали у пропагандистських Telegram-каналах. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Вони взяли афішу клубу 2016 року, що там був стриптиз і було нижче написано: «Спеціальний гість DJ Dream UA». І туди на ту афішу вони прикріпили: «Ось, дивіться, доказ того, що він стриптизер», – розповідає Святий Патрік.

Інформація, яку поширили про прикордонника окупанти фото: скріншот із відео

«Дивлячись на мою комплекцію, десь воно не збігається трохи. Якщо взяти фотки мої з 2016 року, то я там трохи більше важив, ніж зараз. Я думаю, пілон би я зігнув своєю вагою. Тут пишуть: хто я, звідки. Пишуть, як виявилось, я співпрацюю з СБУ. А це означає, що я, мабуть, СБУшний стриптиз ер», – жартує він.

Прикордонник каже – сприйняв фейк із гумором. Але були такі, хто повірив.

«"Вони цю інформацію настільки розігнали, що люди почали вірити дійсно у те, що я – стриптизер. Знайомі батьків дзвонили та казали: «А ви бачили, там про вашого сина, кажуть, що він стриптизер, правда чи неправда?», – ділиться військовий.

За його словами, у російської пропаганди є задача – дискредитувати Сили оборони України.

«Їм потрібно якось показати: ось, дивіться, які люди воюють проти них, які військові захищають. От, наприклад, стриптизери. Я дивився їх Telegram-канали і багато там своїх знайомих бачив. Тобто, вони вкидують інфопривід для того, щоб люди дивились на нас, як на якийсь непотріб», – пояснює прикордонник.

Боєць же продовжує службу – до прикордонників долучився у 2021 році. А також готує фільм про війну і своїх побратимів.

Нагадаємо, російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації – створення постановочних «захоплень» населених пунктів для ілюзії успіхів на фронті.

Також звільнені з російського полону українські військовослужбовці нібито «стикаються з кримінальними переслідуваннями за дезертирство». Такий фейк почали поширювати російські пропагандистські ресурси.