Кадиров розповів, коли Росія припинить бойові дії в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Кадиров розповів, коли Росія припинить бойові дії в Україні
Кадиров заявив, що цілей так званої СВО ще не досягнуто
фото з відкритих джерел

Глава Чечні вважає, що росіянам слід продовжувати воювати

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що РФ зараз невигідно припиняти бойові дії. Мовляв, мир можливий лише тоді, коли «Україна стане регіоном Росії». Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю «РИА Новости».

За словами Кадирова, він не є прихильником зупинки бойових дій у «зоні спеціальної військової операції».

«Я взагалі не прихильник зупинки бойових дій за нинішнього стану справ у зоні. Вважаю, що припиняти бойові дії зараз нам не вигідно… Цілі та завдання СВО взяті не зі стелі – це гарантія безпеки всієї нашої країни», – зауважив глава Чечні.

Також він висловився про те, за яких умов можливий мир.

«Мир на наших кордонах можливий лише тоді, коли Україна стане регіоном чи округом Росії», – видав Кадиров.

Раніше головне слідче управління Служби безпеки України офіційно повідомило про підозру главі Чеченської Республіки Рамзану Кадирову. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни, зокрема, використання українських військовополонених як «живого щита».

Нагадаємо, турецькі видання поширили інформацію про те, що поплічник російського диктатора Володимира Путіна, голова Чечні Рамзан Кадиров ледь не потонув під час відпочинку у готелі у турецькому Бодрумі. Однак офіційного підтвердження від самого політика досі немає.

Кадиров ледь не потонув у морі під час відпочинку в районі турецькій провінції Мугла. Інцидент стався на пляжі пʼятизіркового готелю The Plaza в районі Кайнар міста Бодрум.

Теги: Україна політика Рамзан Кадиров росія

