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Микола Княжицький Народний депутат України

Проблема Telegram – це питання національної безпеки

glavcom.ua
«Telegram не прозорий, не захищений, має явне російське коріння та широко використовується росіянами проти нашої країни»
фото: Depositphotos

У Верховній Раді вже зареєстрований законопроект, який може врегулювати Telegram та аналогічні платформи

Bloomberg публікує розслідування про те, як Росія надзвичайно широко використовує Telegram для системних інформаційних диверсій в країнах ЄС. Причому першою метою цих диверсій є підрив підтримки України: як через вплив на цьогорічні вибори до Європарламенту, так і організації терактів по всьому континенту.

Європейці зустрілися з тією ж проблемою, що вже багато років існує в Україні: Telegram не прозорий, не захищений, має явне російське коріння та широко використовується росіянами проти нашої країни. Але через відсутність ефективного законодавства і європейські, і українські чиновники нічого не можуть з тим зробити.

Очевидно, що платформи типу Telegram мають бути законодавчо врегульовані. Це питання національної безпеки, і всі компетентні органи, включно з МВС, СБУ та Міноборони, публічно вказують на наявну проблему.

У Верховній Раді вже зареєстрований законопроект, який може врегулювати Telegram та аналогічні платформи. Після його ухвалення держава отримає можливість з’ясовувати, хто є власниками платформи, і як вони взаємодіють з російськими спецслужбами. Також будуть створені інструменти для запобігання диверсіям на кшталт тих, про які пише Bloomberg. Це важливий закон, і Україна не має права затягувати з його прийняттям.

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Теги: росія Україна Telegram

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Микола Княжицький

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