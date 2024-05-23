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Україна шукає посередників, які можуть допомогти повернути оборонців Маріуполя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна шукає посередників, які можуть допомогти повернути оборонців Маріуполя
Україна досі не має офіційного доступу до військовополонених та цивільних заручників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Україна веде пошук посередників, які могли б вплинути на позицію РФ у питанні обміну захисників Маріуполя

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Київ зараз шукає посередників для переговорів з Російської Федерацією щодо обміну військовополонених, зокрема, захисників Маріуполя. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

«Не можна казати, що він поставлений на паузу, але ми маємо залишатися реалістами, що росіяни будуть використовувати ці чинники проти української влади... Не скажу, що прямо я бачу, що призупинені ці процеси. Відбувається зміна деяких керівників структур на території Російської Федерації, і це в тому числі, на мій погляд, може бути пов'язано з тим, що зараз у нас не відбуваються якісь процеси. Але комунікація у нас відбувається», – зазначив Лубінець.

За словами уповноваженого, ведеться пошук посередників, які могли б вплинути на позицію РФ у питанні обміну захисників Маріуполя.

«Я бачу окреме ставлення з боку росіян саме до оборонців Маріуполя. Ми зараз бачимо нову тенденцію – росіяни звозять оборонців в окремі виправні заклади на території Російської Федерації, потім вони серед оборонців Маріуполя шукають військовополонених, щодо яких розпочинають публічні судилища», – наголосив омбудсмен.

Як зазначив Лубінець, нова тактика РФ є порушенням Женевських конвенцій і окремим воєнним злочином.

Уповноважений підкреслив, що Україна привертає увагу до цього представників Міжнародного комітету Червоного Хреста та вимагає від них реакції.

«З іншого боку, ми шукаємо нових посередників, які можуть допомогти нам повернути всіх військовополонених, цивільних заручників, у тому числі оборонців Маріуполя», – зауважив він.

За словами омбудсмена, Україна досі не має офіційного доступу до військовополонених та цивільних заручників, оскільки РФ продовжує обмежувати їх відвідування представниками МКЧХ, які мають відповідний мандат.

«Однак з інших каналів отримання інформації маємо повну картину, що там відбувається», – додав він.

Нагадаємо, Росія блокує обміни полоненими та відмовляється повертати в Україну тіла загиблих захисників.

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Теги: Лубінець полон обмін полоненими Маріуполь Азов росія

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