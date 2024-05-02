Ціни на популярний фрукт б’ють рекорди

На підвищення цін на фрукти вплинуло і вторгнення Росії, яке призвело до блокування портів

На ціни впливають кліматичні зміни у країнах Центральної Америки, а також висока вартість яблук

В Україні рекордно зросли ціни на банани, що спричинили кліматичні зміни у Центральній Америці та вартість яблук. Про це пише East Fruit.

Закупівельна вартість бананів перевищила минулорічний рекорд, досягнувши 49,8 грн за кілограм. Андрій Ярмак, економіст з інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, назвав дві ключові причини зростання вартості бананів у Східній Європі цього року.

«Перша – це кліматичні зміни, які негативно впливають на обсяги виробництва цих фруктів у країнах Центральної Америки. Як наслідок, попит на банани з Еквадору, який є основним постачальником банана в Україну та інші країни регіону, різко зріс, що призвело до зростання цін в Еквадорі. Друга причина – це порівняно високі ціни на яблука, що дає змогу роздрібній та оптовій торгівлі підвищувати й ціни на банани», – повідомив він.

Зазвичай ціни на банани в Україні були нижчими, але вторгнення Росії призвело до блокування портів. В результаті відбулося різке підвищення цін на місцевому ринку, оскільки тепер банани ввозяться з інших країн.

Згідно з опублікованими «Мінфіном» даними, ціни на банани у найбільших супермаркетах країни становлять:

Auchan – 67,40 грн

Metro – 69,90 грн

Novus – 59,99 грн

Megamarket – 69,90 грн

У квітні цього року середня ціна на банани складала 69,49 грн.

Нагадаємо, українські виробники картоплі знову змушені знижувати ціни на свою продукцію. За словами ключових гравців ринку, пропозиція картоплі на поточному тижні залишалася досить об’ємною, в той час, як попит на продукцію продовжував знижуватися. До того ж багато покупців скаржилися на якість пропонованої продукції й часто відмовлялися від закупівель.

До слова, українські садівники б’ють на сполох, оскільки через відсутність на квітах бджіл сади можуть залишитись не запиленими і врожай фруктів буде поганим. На відсутність бджіл скаржаться садівники Київської, Черкаської, Дніпропетровської областей. За їхніми словами, заквітчані плодові дерева стоять порожніми, над ними не літають бджоли.