Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Ціни на популярний фрукт б’ють рекорди

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ціни на популярний фрукт б’ють рекорди
На підвищення цін на фрукти вплинуло і вторгнення Росії, яке призвело до блокування портів
фото: Сільпо

На ціни впливають кліматичні зміни у країнах Центральної Америки, а також висока вартість яблук

В Україні рекордно зросли ціни на банани, що спричинили кліматичні зміни у Центральній Америці та вартість яблук. Про це пише East Fruit.

Закупівельна вартість бананів перевищила минулорічний рекорд, досягнувши 49,8 грн за кілограм. Андрій Ярмак, економіст з інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, назвав дві ключові причини зростання вартості бананів у Східній Європі цього року.

«Перша – це кліматичні зміни, які негативно впливають на обсяги виробництва цих фруктів у країнах Центральної Америки. Як наслідок, попит на банани з Еквадору, який є основним постачальником банана в Україну та інші країни регіону, різко зріс, що призвело до зростання цін в Еквадорі. Друга причина – це порівняно високі ціни на яблука, що дає змогу роздрібній та оптовій торгівлі підвищувати й ціни на банани», – повідомив він.

Зазвичай ціни на банани в Україні були нижчими, але вторгнення Росії призвело до блокування портів. В результаті відбулося різке підвищення цін на місцевому ринку, оскільки тепер банани ввозяться з інших країн.

Ціни на популярний фрукт б’ють рекорди фото 1
Ціни на популярний фрукт б’ють рекорди фото 2
фото: glavcom.ua

Згідно з опублікованими «Мінфіном» даними, ціни на банани у найбільших супермаркетах країни становлять:

  • Auchan – 67,40 грн
  • Metro – 69,90 грн
  • Novus – 59,99 грн
  • Megamarket – 69,90 грн

У квітні цього року середня ціна на банани складала 69,49 грн.

Нагадаємо, українські виробники картоплі знову змушені знижувати ціни на свою продукцію. За словами ключових гравців ринку, пропозиція картоплі на поточному тижні залишалася досить об’ємною, в той час, як попит на продукцію продовжував знижуватися. До того ж багато покупців скаржилися на якість пропонованої продукції й часто відмовлялися від закупівель.

До слова, українські садівники б’ють на сполох, оскільки через відсутність на квітах бджіл сади можуть залишитись не запиленими і врожай фруктів буде поганим. На відсутність бджіл скаржаться садівники Київської, Черкаської, Дніпропетровської областей. За їхніми словами, заквітчані плодові дерева стоять порожніми, над ними не літають бджоли.

Читайте також: Понад 1000 євро за кг: у світі набуває популярності новий овоч
Теги: підвищення цін фрукти Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Незапланована перевірка стійкості України виявила, що ми сильніші, ніж здається»
Україну випробовують на витривалість
22 квiтня, 09:40
Європейські партнери вичікують, як зміниться ситуація на фронті й тоді прийматимуть рішення по Придністров’ю
Звільнення Придністров’я. Погані новини Сусіди
12 квiтня, 10:55
Українські військові ускладнюють наступальні операції РФ на Лиманському напрямку
Аналітики повідомили, на якому напрямку Росія нарощує темпи наступу
5 квiтня, 05:03
«Гарматна бавовна» з Китаю використовується в артилерійських снарядах та інших вибухових речовинах
Виробники зброї ЄС занепокоєні залежністю від сировини з Китаю – FT
8 квiтня, 15:26
Заміновані території стають величезною проблемою для України
Яка частина території України забруднена мінами? Конгрес США оприлюднив цифру
10 квiтня, 08:18
Наявність трьох неповнолітніх дітей – за умови, що немає боргів за аліментами, є підставою для звільнення зі служби
Які є підстави для звільнення з військової служби: деталі законопроєкту
10 квiтня, 10:49
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 33 атаки – Генштаб
16 квiтня, 07:32
Державний секретар США Ентоні Блінкен підійме питання Китаю та РФ на зустрічі G7
Зустріч в рамках G7: Блінкен порушить питання підтримки Китаєм агресії Росії
17 квiтня, 02:08
РФ може напасти на НАТО у найближче десятиліття
Financial Times: Путін може влаштувати провокацію, щоб відвернути НАТО від війни в Україні
19 квiтня, 04:37

Економіка

Ціни на популярний фрукт б’ють рекорди
Ціни на популярний фрукт б’ють рекорди
У разі посилення санкцій, Україна здатна замістити російську металургійну продукцію на ринку – аналітика
У разі посилення санкцій, Україна здатна замістити російську металургійну продукцію на ринку – аналітика
Уряд може підняти акциз на бензин і дизель. Глава Української аграрної конфедерації оцінив наслідки
Уряд може підняти акциз на бензин і дизель. Глава Української аграрної конфедерації оцінив наслідки
Стало відомо, скільки коштів принесло Україні розблокування кордону з Польщею
Стало відомо, скільки коштів принесло Україні розблокування кордону з Польщею
«Потрібно людям сказати правду». Нардеп пояснив необхідність підвищення тарифу на електроенергію
«Потрібно людям сказати правду». Нардеп пояснив необхідність підвищення тарифу на електроенергію
Уряд виділив 15,5 млрд грн для закупівлі дронів
Уряд виділив 15,5 млрд грн для закупівлі дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
19K
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін
9388
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
5085
Блогер-пліткар розповсюджує чутки про проблеми у родині Єфросиніної
3648
Пропагандисти РФ не знають, зачищають вони чи визволяють українські міста
3490
Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу

Новини

Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua