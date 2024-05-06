США визнають Путіна «президентом» Росії

США не будуть направляти представника посольства на «інавгурацію» Путіна

США не визнають російські вибори президента вільними та чесними

Сполучені Штати не будуть направляти представника на так звану «інавгурацію» російського диктатора Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня. Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Зокрема, Міллер наголосив, що США не будуть направляти представника посольства на «інавгурацію» Путіна з огляду на те, що посол нині перебуває за межами Москви.

Однак речник зазначив, що Вашингтон і далі визнає Володимира Путіна «президентом» Росії.

«Ми однозначно не визнаємо ті вибори (президента в Росії – «Главком») вільними та чесними, але він – президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі», – пояснив він.

Нагадаємо, Володимир Путін переміг на «виборах» президента Росії за підсумками підрахунку 100% протоколів. За підсумкової явки виборців у 77,44% по країні, 87,28% голосів набрав Путін.

Як відомо, 71-річний Путін тепер буде президентом щонайменше до 2030 року. Так звані вибори мали консолідувати російське суспільство у питаннях, що стосуються війни, та відновити імідж диктатора як втілення стабільності – NYT опублікував п'ять висновків щодо «перемоги Путіна».

Як повідомлялося, Німеччина не збирається делегувати своїх представників на «інавгурацію» Путіна. «Німеччина не братиме участь у цьому заході», – зазначила речниця МЗС Німеччини Катрін Дешауер.

Посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський теж не буде присутній на церемонії «інавгурації» диктатора Володимира Путіна.

До слова, Франція відправить свого посла на так звану «інавгурацію» російського диктатора Володимира Путіна.