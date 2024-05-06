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США визнають Путіна «президентом» Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США визнають Путіна «президентом» Росії
США не будуть направляти представника посольства на «інавгурацію» Путіна
фото з відкритих джерел

США не визнають російські вибори президента вільними та чесними

Сполучені Штати не будуть направляти представника на так звану «інавгурацію» російського диктатора Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня. Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Зокрема, Міллер наголосив, що США не будуть направляти представника посольства на «інавгурацію» Путіна з огляду на те, що посол нині перебуває за межами Москви.

Однак речник зазначив, що Вашингтон і далі визнає Володимира Путіна «президентом» Росії.

«Ми однозначно не визнаємо ті вибори (президента в Росії – «Главком») вільними та чесними, але він – президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі», – пояснив він.

Нагадаємо, Володимир Путін переміг на «виборах» президента Росії за підсумками підрахунку 100% протоколів. За підсумкової явки виборців у 77,44% по країні, 87,28% голосів набрав Путін.

Як відомо, 71-річний Путін тепер буде президентом щонайменше до 2030 року. Так звані вибори мали консолідувати російське суспільство у питаннях, що стосуються війни, та відновити імідж диктатора як втілення стабільності – NYT опублікував п'ять висновків щодо «перемоги Путіна».

Як повідомлялося, Німеччина не збирається делегувати своїх представників на «інавгурацію» Путіна. «Німеччина не братиме участь у цьому заході», – зазначила речниця МЗС Німеччини Катрін Дешауер.

Посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський теж не буде присутній на церемонії «інавгурації» диктатора Володимира Путіна.

До слова, Франція відправить свого посла на так звану «інавгурацію» російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: США путін росія вибори в Росії посол інавгурація

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