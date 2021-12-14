Путін ідеально вписується у казки Пушкіна

Президент Росії, як бабка з казки. Хоче все більше

Кремль знову лишився біля розбитого корита

В останній заяві МЗС Росії уже прямо йдеться про те, що західні союзники повинні дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО про те, що Грузія і Україна колись стануть членами НАТО.

Росія також вимагає не розміщувати озброєння у сусідніх з Росією країнах.

Як тих, які не є членами НАТО, так і на території членів, таких як Польща і країни Балтії.

Цікаво, що це вже має бути рішення не Байдена, а усіх членів НАТО, включаючи уже згадані Польщу і країни Балтії.

Коли читав я цю заяву, то згадував казку Пушкіна про Золоту рибку.

Баба, яка посилала свого діда до неї просила у рибки все більше і більше благ...

Останнє прохання було для мене не зрозуміле. Пам'ятаєте, коли дід в останнє до рибки пішов?

Рибка приплила і дід каже: Смилуйся, государыня рыбка! Что мне делать с проклятою бабой? Уж не хочет быть она царицей, Хочет быть владычицей морскою: Чтобы жить ей в окияне-море, Чтобы ты сама ей служила И была бы у ней на посылках.

Я коли був малим і читав цю казку, ніяк не міг зрозуміти, що це таке: «на посылках». Може, рибка хотіла комусь щось відправити поштою і на посилці рибку малювала? Виявляється, ні. Баба хотіла, щоб рибка-чарівниця стала її служницею, а сама Баба керувала цілим світом.

На що сподівалася Баба , посилаючи діда до всемогутньої рибки, від якої повністю залежала?

А хто його знає...

На що сподівається Росія висуваючи Байдену і НАТО умови , які неможливо виконати? Пам'ятаєте кінцівку казки?

Ничего не сказала рыбка, Лишь хвостом по воде плеснула И ушла в глубокое море. Долго у моря ждал он ответа, Не дождался, к старухе воротился Глядь: опять перед ним землянка; На пороге сидит его старуха, А пред нею разбитое корыто.

Вчора на Еспресо Андрій Добрянський, представник Українського Конгресового комітету Америки повідомив, що Байден відмовився обговорювати будь- які конкретні домовленості з Росією, поки війська не відійдуть від кордонів України.

Війська не відійшли. Риторика Росії стає ще різкішою. І що далі?

Насправді це невідомо. Але розрахунок Путіна на слабкість і переляк НАТО виявилися помилковими. Тому, думаю якісь домовленності будуть.

Але зовсім не такі, які вимагає Росія.

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Джерело: блог Миколи Княжицького

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