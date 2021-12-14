Путін ідеально вписується у казки Пушкіна
Кремль знову лишився біля розбитого корита
В останній заяві МЗС Росії уже прямо йдеться про те, що західні союзники повинні дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО про те, що Грузія і Україна колись стануть членами НАТО.
Росія також вимагає не розміщувати озброєння у сусідніх з Росією країнах.
Як тих, які не є членами НАТО, так і на території членів, таких як Польща і країни Балтії.
Цікаво, що це вже має бути рішення не Байдена, а усіх членів НАТО, включаючи уже згадані Польщу і країни Балтії.
Коли читав я цю заяву, то згадував казку Пушкіна про Золоту рибку.
Баба, яка посилала свого діда до неї просила у рибки все більше і більше благ...
Останнє прохання було для мене не зрозуміле. Пам'ятаєте, коли дід в останнє до рибки пішов?
Рибка приплила і дід каже:
Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою:
Чтобы жить ей в окияне-море,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках.
Я коли був малим і читав цю казку, ніяк не міг зрозуміти, що це таке: «на посылках». Може, рибка хотіла комусь щось відправити поштою і на посилці рибку малювала? Виявляється, ні. Баба хотіла, щоб рибка-чарівниця стала її служницею, а сама Баба керувала цілим світом.
На що сподівалася Баба , посилаючи діда до всемогутньої рибки, від якої повністю залежала?
А хто його знає...
На що сподівається Росія висуваючи Байдену і НАТО умови , які неможливо виконати? Пам'ятаєте кінцівку казки?
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.
Вчора на Еспресо Андрій Добрянський, представник Українського Конгресового комітету Америки повідомив, що Байден відмовився обговорювати будь- які конкретні домовленості з Росією, поки війська не відійдуть від кордонів України.
Війська не відійшли. Риторика Росії стає ще різкішою. І що далі?
Насправді це невідомо. Але розрахунок Путіна на слабкість і переляк НАТО виявилися помилковими. Тому, думаю якісь домовленності будуть.
Але зовсім не такі, які вимагає Росія.
Джерело: блог Миколи Княжицького