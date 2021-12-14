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    Думки вголос

    Путін ідеально вписується у казки Пушкіна

    Президент Росії, як бабка з казки. Хоче все більше - Путін ідеально вписується у казки Пушкіна
    Президент Росії, як бабка з казки. Хоче все більше
    фото з відкритих джерел

    Кремль знову лишився біля розбитого корита

    В останній заяві МЗС Росії уже прямо йдеться про те, що західні союзники повинні дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО про те, що Грузія і Україна колись стануть членами НАТО.

    Росія також вимагає не розміщувати озброєння у сусідніх з Росією країнах.

    Як тих, які не є членами НАТО, так і на території членів, таких як Польща і країни Балтії.

    Цікаво, що це вже має бути рішення не Байдена, а усіх членів НАТО, включаючи уже згадані Польщу і країни Балтії.

    Коли читав я цю заяву, то згадував казку Пушкіна про Золоту рибку.

    Баба, яка посилала свого діда до неї просила у рибки все більше і більше благ...

    Останнє прохання було для мене не зрозуміле. Пам'ятаєте, коли дід в останнє до рибки пішов?

    Рибка приплила і дід каже:

    Смилуйся, государыня рыбка!

    Что мне делать с проклятою бабой?

    Уж не хочет быть она царицей,

    Хочет быть владычицей морскою:

    Чтобы жить ей в окияне-море,

    Чтобы ты сама ей служила

    И была бы у ней на посылках.

    Я коли був малим і читав цю казку, ніяк не міг зрозуміти, що це таке: «на посылках». Може, рибка хотіла комусь щось відправити поштою і на посилці рибку малювала? Виявляється, ні. Баба хотіла, щоб рибка-чарівниця стала її служницею, а сама Баба керувала цілим світом.

    На що сподівалася Баба , посилаючи діда до всемогутньої рибки, від якої повністю залежала?

    А хто його знає...

    На що сподівається Росія висуваючи Байдену і НАТО умови , які неможливо виконати? Пам'ятаєте кінцівку казки?

    Ничего не сказала рыбка,

    Лишь хвостом по воде плеснула

    И ушла в глубокое море.

    Долго у моря ждал он ответа,

    Не дождался, к старухе воротился

    Глядь: опять перед ним землянка;

    На пороге сидит его старуха,

    А пред нею разбитое корыто.

    Вчора на Еспресо Андрій Добрянський, представник Українського Конгресового комітету Америки повідомив, що Байден відмовився обговорювати будь- які конкретні домовленості з Росією, поки війська не відійдуть від кордонів України.

    Війська не відійшли. Риторика Росії стає ще різкішою. І що далі?

    Насправді це невідомо. Але розрахунок Путіна на слабкість і переляк НАТО виявилися помилковими. Тому, думаю якісь домовленності будуть.

    Але зовсім не такі, які вимагає Росія.

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    Джерело: блог Миколи Княжицького

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    Теги: Росія Польща НАТО Путін казки озброєння
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    Путін ідеально вписується у казки Пушкіна