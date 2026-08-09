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Микола Княжицький Народний депутат України

Путін шукає вихід із глухого кута у війні з Україною. НАТО під загрозою?

glavcom.ua
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Військова розвідка США вважає, що російська атака на країну НАТО можлива вже цієї осені
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Російський диктатор готується до війни з НАТО?

Стратегічний глухий кут у війні проти України змушує Путіна прискорити підготовку до вторгнення в країну НАТО. Такий висновок можна зробити з даних розвідки США, які цитує WSJ.

В умовах, коли лінія фронту весь час рухається, може здаватися, що начебто ніякого глухого кута немає. Але це не так.

Вкотре повторюся: стратегічні цілі Путіна полягають у знищенні всієї незалежної України. Для цього він планував встановлення тут проросійської влади, за допомогою якої зміг би перетворити нашу країну на збільшений аналог «ДНР» або (якщо пощастить) лукашенківської Білорусі.

Реалізація таких цілей можлива двома шляхами.

Перший – якщо після швидкої військової кампанії українська влада сама відмовляється від влади. Той самий план «Київ за три дні», провал якого став зрозумілим у перші тижні березня 2022 року.

Другий – військова кампанія з окупацією всієї України, включно із західними областями. Тоді Україна не повинна зберегтися навіть у мінімальних кордонах, адже в іншому разі це все одно не вирішить путінської проблеми. Це буде країна, в якій живуть мільйони людей, які ненавидітимуть Росію, пам'ятатимуть загиблих і своє прагнення помститися пронесуть крізь покоління.

Оскільки наявними у Росії силами та засобами окупація такої великої країни, як Україна, неможлива, тому й вважають, що війна перебуває у стратегічному глухому куті.

Із стратегічного глухого кута потенційно є лише два виходи: ескалація або деескалація. Тобто масштабна мобілізація або серйозні мирні переговори.

Але, як уже багато разів говорилося, сама по собі мобілізація не зможе істотно змінити ситуацію на лінії фронту. Для цього потрібен технологічний прорив, без якого мобілізація лише збільшить обсяги втрат. Детальніше описував це минулого тижня, аналізуючи перспективи російської мобілізації.

Щодо мирних переговорів теж багато разів писав. Своє ставлення до них Путін окреслив минулого тижня, сказавши: «если закончится СВО, чем тогда нам заниматься?».

Тому зараз усі шукають нові ідеї: Україна та весь світ думають, що таке ще запропонувати Путіну, щоб той зупинився; а Путін думає, які ще способи ескалації війни, яких він не застосовував до того, можуть бути.

Як пише WSJ, військова розвідка США вважає, що російська атака на країну НАТО можлива вже цієї осені. І хоча там досі вважають, що ймовірність сценарію з вторгненням та окупацією частини країни НАТО є низькою, ця ймовірність постійно зростає.

Американська розвідка має думку, що Путін може ставати небезпечнішим, коли дедалі чіткіше розуміє: продовження війни не наближає його до поставлених цілей.

Іншими словами, шукаючи нові способи ескалації війни для виходу зі стратегічного глухого кута, Путін може вдатися до військової операції проти НАТО з метою розколу Альянсу та підриву єдності щодо підтримки України. І американська військова розвідка вважає, що це може статися буквально цієї осені.

Тут варто нагадати, що саме військова розвідка США однією з перших попереджала про російське повномасштабне вторгнення у 2022 році та досить точно описала основні напрямки руху російських військ.

Тоді ці прогнози багатьом здавалися перебільшеними й надто тривожними. Сьогодні ігнорувати такі попередження вже значно складніше.

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Джерело
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Теги: росія переговори Україна путін війна

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Микола Княжицький

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