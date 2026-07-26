Окупант, який заробляв сотні тисяч рублів і їздив на BMW X6, розповів, чому пішов воювати проти України

За словами полоненого, він із початку 2000-х працював фінансовим директором і топменеджером у великих російських компаніях

У полон до Збройних сил України потрапив незвичний окупант. 58-річний уродженець Санкт-Петербурга на ім’я Сергій здобув кілька освіт – закінчив факультет іноземних мов та економічний, навчався навіть у Великій Британії за програмою MBA. До мобілізації він понад два десятиліття будував кар'єру у великому бізнесі. Однак дипломи та престижні посади, судячи з усього, не додали окупанту здорового глузду, адже він добровільно підписав контракт із Міноборони РФ. Чому так вийшло, Сергій розповів у інтерв’ю Дмитру Карпенку, повідомляє «Главком».

За словами полоненого, він із початку 2000-х працював фінансовим директором і топменеджером у великих російських компаніях. Керував фінансовими департаментами, займав посади виконавчого та генерального директора, відповідав за масштабування бізнесу, корпоративне управління та багатомільйонні бюджети. Зарплатня окупанта сягала 500 тисяч рублів на місяць. Він купував дорогі автомобілі BMW X6, нерухомість.

Наприкінці 2024 року Сергій залишив чергову керівну посаду. За його словами, майже рік безуспішно шукав роботу, але через вік отримував відмови навіть на вакансії водія. Зрештою знайшов оголошення про службу за контрактом і в листопаді 2025 року добровільно вступив до російської армії. Полонений стверджує, що спочатку розраховував працювати з документами як діловод, однак отримав роль стрільця на лінії бойового зіткнення. Окупант вийшов на бойове завдання у складі групи, яка пересувалася на баггі. За його словами, колону атакували, після чого росіяни зайняла позиції в одному з укриттів. Там їх і виявили українські дрони та запропонували здатися.

У полоні колись успішний управлінець та фінансист Сергій просить дружину прислати йому цигарок та шоколадних цукерок і чекає на обмін. Запевняє, що воювати більше не піде. Однак відомо, що Росія повертає звільнених із полону військових на фронт у вкрай короткі строки. Тож як окупант має намір уникнути передової – невідомо.

Нагадаємо, російський військовий менше ніж за пів року двічі опинився в українському полоні. Після першого обміну його, попри скарги на стан здоров'я та відсутність військово-лікарської комісії, знову відправили на передову. Під час другого бойового виходу він добровільно здався українським військовим, а евакуювали його за допомогою наземного роботизованого комплексу.

Раніше стало відомо, правнук колишнього генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв потрапив у полон до українських військових.

До слова, бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України взяли в полон окупанта, котрий як дві краплі води схожий на диктатора Володимира Путіна. У минулому грав у КВК, керував дитячою театральною студією та є професійним мімом.