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Стало відомо, скільки дітей зникли безвісти за час повномасштабної війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Стало відомо, скільки дітей зникли безвісти за час повномасштабної війни
Понад 2,2 тис. дітей зникли безвісти від початку великої війни
фото: Укрінформ (ілюстративне)

Понад половину всіх випадків зафіксували в перший день великої війни, а найбільше зникнень припадає на Луганську, Донецьку та Херсонську області

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні безвісти зникли 2 252 дитини. Понад три чверті всіх випадків було зареєстровано у 2022 році, а понад 91% записів припадає лише на три області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Опендатабот.

Стало відомо, скільки дітей зникли безвісти за час повномасштабної війни фото 1
фото: Опендатабот

За даними аналітиків, найбільше нових записів до реєстру внесли у 2022 році – 1 702, або 76% усіх випадків, зафіксованих від початку повномасштабної війни. Уже у 2023 році кількість нових випадків скоротилася більш ніж у п'ять разів – до 330. У 2024 році до реєстру додали ще 158 записів, торік – 51, а за перші чотири місяці 2026 року – ще 11.

Стало відомо, скільки дітей зникли безвісти за час повномасштабної війни фото 2
фото: Опендатабот

Найбільший денний показник за весь час існування реєстру припав на 24 лютого 2022 року. Саме цього дня було внесено 1 292 записи про безвісти зниклих дітей, що становить понад половину всіх випадків від початку великої війни.

Понад 91% усіх випадків зникнення дітей припадає на три регіони. Найбільше записів зареєстровано на Луганщині – 875. На Донеччині зафіксовано 673 випадки, на Херсонщині – 508. Ще 94 записи припадають на Харківську область, а 21 – на Запорізьку.

Серед безвісти зниклих дітей трохи більше хлопців – 1 233, або 55%. Дівчат у реєстрі налічується 1 019, що становить 45%.

Найчисельнішою віковою категорією стали діти від 6 до 13 років – 1 215 випадків. Ще 838 безвісти зниклих були підлітками віком від 14 до 17 років, а 199 дітей на момент зникнення не виповнилося шести років.

В Опендатабот зазначають, що реєстр постійно оновлюється. Якщо дитину знаходять, запис про неї видаляють. До аналізу включено лише випадки, коли на момент зникнення дитині було менш як 18 років, а регіон визначали за підрозділом Національної поліції, який зареєстрував відповідний випадок.

Нагадаємо, що Офіс омбудсмана України розробив «Дорожню карту» – детальний практичний інструмент для осіб, позбавлених волі внаслідок російської агресії, зниклих безвісти за особливих обставин та їхніх сімей,

Теги: Україна росія війна

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