Російська ППО могла збити власний Су-57: деталі успішної кібероперації

В InformNapalm заявили про вплив на роботу розрахунку «БАРС Москва»

До знищення винищувача Су-57 у Московській області міг призвести вплив на роботу розрахунку протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm.

Спільнота стверджує, що їм вдалося вплинути на роботу одного з розрахунків формування «БАРС Москва», створеного для захисту столичного регіону Росії від українських далекобійних безпілотників. Російську систему ППО фактично використали проти своєї ж авіації.

В InformNapalm повідомили, що ще 17 липня отримали масив перехоплених матеріалів, серед яких були трансляції з полігону, де готували розрахунки «БАРС Москва».

Після аналізу цих даних їхні спеціалісти підготували аналітичну записку та передали її відповідним підрозділам Сил оборони України. У документі містилися відомості про підготовку особового складу, програмно-апаратний комплекс, алгоритми бойової роботи та вразливості системи ППО.

Фрагмент аналітичної записки скриншот: InformNapalm

«Було знайдено підходи, які дозволили вплинути на роботу одного з розрахунків «БАРС Москва» та використати створену росіянами систему проти російської ж цілі», – йдеться у повідомленні.

InformNapalm пов’язує цю операцію зі збиттям Су-57 у Московській області. У спільноті зазначили, що російське міністерство оборони пояснило втрату літака технічною несправністю. Водночас росіяни активно обговорюють повідомлення про можливий саботаж у роботі ППО.

Росіяни допускають саботаж в роботі ППО скриншот: InformNapalm

У розвідувальній спільноті також нагадали, що у 2025 році в межах операції OKBMLeaks оприлюднили таємні документи російського виробника компонентів для систем Су-57. «Росія створювала «БАРС Москва», щоб захищати столичний регіон від українських далекобійних дронів. У підсумку один із її розрахунків допоміг прибрати з неба російський Су-57», – підсумували у повідомленні.

Російський Су-57 впав на полі між мікрорайоном Шихово та селом Луцино. Літак виконував тренувальний політ без озброєння. Пілот встиг катапультуватися, постраждалих на землі також не було.

У липні робота російської ППО вже призводила до руйнувань у Московській області. Після перехоплення безпілотників їхні уламки впали на житлові будинки та спричинили пожежі. Російська влада тоді заявила, що над регіоном збили й нейтралізували 81 дрон.