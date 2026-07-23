Росія визнала свої води в Чорному морі небезпечними для суден

Попередження стосується російської виключної економічної зони в Чорному морі

Після серії атак на пов’язані з Росією кораблі російське Міноборони оприлюднило застереження для суден, які перебувають у Чорному морі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Відповідний бюлетень російське оборонне відомство видало 22 липня. У ньому йдеться про небезпеку навігації у виключній економічній зоні Росії через загрозу з боку безпілотників.

Ця зона охоплює підходи до кількох російських портів. Серед них – Новоросійськ, який є одним із ключових експортних хабів Росії. За інформацією україснького Генштабу, у період із 8 до 20 липня в Чорному та Азовському морях атакували щонайменше 124 судна, пов’язані з Росією. Зокрема, йдеться про 89 танкерів.

Науковий співробітник лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі вважає, що Україна постійно змінює та розширює перелік цілей, аби російська сторона не могла передбачити напрямок наступного удару. Такий підхід ускладнює Москві організацію оборони та перехоплення безпілотників і ракет.

Водночас російська армія продовжує завдавати ударів по українських портах Одеса та Чорноморськ. На тлі цих атак окремі судновласники тимчасово призупинили заходи до українських портів, де мали завантажувати аграрну продукцію.

Після серії російських атак на цивільні вантажні судна Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН. За словами Андрія Сибіги, 22 липня через український морський коридор не пройшло жодне судно, попри пік збору врожаю. Міністр назвав удари Росії навмисним актом економічного та гуманітарного терору й закликав держави вимагати від Москви припинити атаки на свободу судноплавства.