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Микола Княжицький Народний депутат України

Чому Польща дедалі менше підтримує Україну

glavcom.ua
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Чи відвертається Польща від України?
фото: depositphotos.com

Підтримка України в Польщі продовжує знижуватися

Все менше поляків за подальшу підтримку України під час війни. Незважаючи на це, за таким рішенням все ще 52 відсотки громадян Польщі – згідно з останнім опитуванням Ibris, проведеним для «Rzeczpospolita».

Дослідження показує, що військову підтримку Україні підтримують 52,2 відсотка опитаних. Для порівняння, на кінець грудня 2022 року за передачу зброї та озброєння виступали 77,5 відсотка респондентів.

Найбільшу підтримку подальшої допомоги заявляють виборці урядової коаліції. У цій групі передачу зброї Україні підтримують понад 86 відсотків опитаних. У свою чергу, противниками такого рішення є, перш за все, виборці PiS та Конфедерації, а також особи, які не беруть участі у виборах.

Опитування також показує сильну поляризацію думок. Відповідь «однозначно так» вказали 22,6 відсотка респондентів, а «однозначно ні» – 23,7 відсотка опитаних.

Як зазначає Rzeczpospolita, незважаючи на напруженість у польсько-українських відносинах на історичному тлі, більшість поляків все ще вважає, що військова підтримка України лежить в інтересах Польщі.

У той же час результати дослідження вказують на поступове зниження суспільного визнання цього виду допомоги. Цікаво, що допомогу Україні найбільше підтримують ті, хто виступає за членство у ЄС і зміцнення демократії.

Отже, якщо ми не виконуватимемо вимог для членства і далі будемо демонструвати збільшення авторитарних тенденцій у державному управлінні ця підтримка знижуватиметься. І не лише у Польщі

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Джерело
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Теги: Польща конфлікт історія

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Микола Княжицький

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