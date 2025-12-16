Путін хоче жити до 150 років. Вчені РФ взялися за ідею диктатора

Вчені тестують речовини, що уповільнюють старіння, на тваринах

Російські науковці взялися за вивчення механізмів старіння та можливостей продовження життя на тлі заяв Володимира Путіна про довголіття до 150 років. Дослідження проводять, зокрема, на тваринах, тестуючи різні біологічно активні речовини. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на представників трьох наукових установ РФ.

Також вчені займаються питанням зниження маси та сили м'язів через вік. В інституті вже розробили спеціальні молекули, які «знищують клітини старіння», тобто клітини, які припинили ділитися в організмі. Таким чином молекули «уповільнюють старіння», стверджують російські вчені.

У Російському науковому центрі хірургії імені академіка Петровського працюють над створенням «годинника біологічного віку». Також там займаються пошуком і випробуванням геропротекторів – речовин, які впливають безпосередньо на механізми старіння.

В одному з експериментів домашнім кішкам разом із їжею давали екстракти зеленого чаю, виноградних кісточок, куркуміну та грейпфруту. У результаті тварин знизився рівень креатиніну в крові на 15%, зменшилися маркери запалення і активність генів клітинного старіння, а також активувалися білки довголіття, запевнили в центрі.

У Науково-дослідному інституті фізико-хімічної біології імені Олексія Білозерського МДУ зосередилися на вивченні аутофагії – процесу клітинного самоочищення та відновлення. З віком цей процес «згасає», що є однією із причин клітинного старіння.

В інституті заявили, що є кілька активних молекул, які продовжують життя хробаків нематод на 30%. Нині там досліджують їхню ефективність на мишах, а наступного року планують доклінічні дослідження на щурах та морських свинках.

Нагадаємо, що середню тривалість життя в Росії можна довести до 150 років. Таку заяву зробив російський диктатор Володимир Путін, виступаючи на конференції «Сбера» AI Journey-2025. Обіцянка диктатора прозвучала на тлі рекордного скорочення тривалості життя в Росії: згідно з даними Росстату, минулого року показник знизився майже на сім місяців – до 72,84 року. Такого різкого падіння в країні не фіксували з часів пандемії, а якщо виключити її з розрахунків – з 2000 року.