Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фінляндія про умови миру: обмеження на ЗСУ мають бути дзеркальними для армії РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Фінляндія про умови миру: обмеження на ЗСУ мають бути дзеркальними для армії РФ
Валтонен: Якщо до жертви агресії висуваються обмеження щодо чисельності її сил оборони, то такі ж вимоги мають бути накладені й на нападника
фото: Associated Press

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен після закінчення війни загроза з боку РФ не зникне, і Європа має бути готовою до різних ситуацій 

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила позицію, що у разі включення до мирної угоди обмежень на чисельність Збройних сил України (ЗСУ), аналогічні ліміти необхідно запровадити і для російської армії. На думку Валтонен, Москва навряд чи погодиться на такий крок, але він матиме широку міжнародну підтримку, повідомляє «Главком» із посиланням на Yle.

«Логічно, що якщо до жертви агресії висуваються вимоги чи обмеження щодо чисельності її сил оборони, то принаймні такі ж вимоги мають бути накладені й на нападника», – заявила вона під час віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Валтонен підкреслила, що цей захід може стати частиною ширшої системи контролю над озброєннями для Росії. Вона нагадала, що Росія історично була загрозою для своїх сусідів, а не навпаки.

Глава фінського МЗС переконана: Росія прийме цю та інші вимоги лише тоді, коли у неї не залишиться інших варіантів. Вона також наголосила, що навіть після закінчення війни російська загроза не зникне, і Європа має підготуватися до цього всіма можливими способами.

Як відомо, міністерство закордонних справ Російської Федерація стверджує, що Москва не йтиме на поступки для завершення війни в Україні. 

За словами заступника голови МЗС Росії Сергія Рябкова, РФ вітає зусилля Сполучених Штатів з пошуку мирного врегулювання російсько-української війни. Водночас він наголосив, що Кремль не погоджуватиметься на будь-які поступки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Раніше Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

До слова, українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.

Теги: росія Європа обмеження Фінляндія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії
Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії
21 листопада, 03:26
Робота російського ППО
У Волгограді російське ППО поцілило у багатоповерхівку
15 листопада, 23:32
У Росії три дні відбивали хакерську атаку на портові термінали
Росія заявила про кібератаку на морські термінали
13 листопада, 19:09
ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 9 листопада 2025 року
9 листопада, 08:20
Росіяни бʼють великою кількість ракет і дронів по всій інфраструктурі
Ситуація в енергетиці. Що треба терміново робити?
8 листопада, 22:20
Контракти для військових, система електронних балів: Зеленський провів Ставку
Контракти для військових, система електронних балів: Зеленський провів Ставку
7 листопада, 20:21
Тулу атакували безпілотники
У РФ у Тулі пролунали вибухи
1 листопада, 03:32
Путін та Трамп під час зустрічі на Алясці 15 серпня
CNN: Ядерні погрози Путіна та відповідь Трампа можуть занурити світ у небезпечну еру
31 жовтня, 02:21
РФ масовано атакувала Вінниччину
Вінниччина: померла семирічна дитина, поранена під час російської атаки
30 жовтня, 12:25

Політика

Axios: Міністра армії призначено спецпредставником США з ініціативи Венса
Axios: Міністра армії призначено спецпредставником США з ініціативи Венса
Фінляндія про умови миру: обмеження на ЗСУ мають бути дзеркальними для армії РФ
Фінляндія про умови миру: обмеження на ЗСУ мають бути дзеркальними для армії РФ
Як стався витік розмов Віткоффа: пояснення The Telegraph
Як стався витік розмов Віткоффа: пояснення The Telegraph
Україну схиляють до невигідної угоди – AP
Україну схиляють до невигідної угоди – AP
Молдова вручила ноту протесту російському послу через падіння безпілотника
Молдова вручила ноту протесту російському послу через падіння безпілотника
Боснія відмовила у посадці літаку з Сійярто на борту
Боснія відмовила у посадці літаку з Сійярто на борту

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua