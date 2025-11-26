Фінляндія про умови миру: обмеження на ЗСУ мають бути дзеркальними для армії РФ

Валтонен: Якщо до жертви агресії висуваються обмеження щодо чисельності її сил оборони, то такі ж вимоги мають бути накладені й на нападника

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен після закінчення війни загроза з боку РФ не зникне, і Європа має бути готовою до різних ситуацій

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила позицію, що у разі включення до мирної угоди обмежень на чисельність Збройних сил України (ЗСУ), аналогічні ліміти необхідно запровадити і для російської армії. На думку Валтонен, Москва навряд чи погодиться на такий крок, але він матиме широку міжнародну підтримку, повідомляє «Главком» із посиланням на Yle.

«Логічно, що якщо до жертви агресії висуваються вимоги чи обмеження щодо чисельності її сил оборони, то принаймні такі ж вимоги мають бути накладені й на нападника», – заявила вона під час віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Валтонен підкреслила, що цей захід може стати частиною ширшої системи контролю над озброєннями для Росії. Вона нагадала, що Росія історично була загрозою для своїх сусідів, а не навпаки.

Глава фінського МЗС переконана: Росія прийме цю та інші вимоги лише тоді, коли у неї не залишиться інших варіантів. Вона також наголосила, що навіть після закінчення війни російська загроза не зникне, і Європа має підготуватися до цього всіма можливими способами.

Як відомо, міністерство закордонних справ Російської Федерація стверджує, що Москва не йтиме на поступки для завершення війни в Україні.

За словами заступника голови МЗС Росії Сергія Рябкова, РФ вітає зусилля Сполучених Штатів з пошуку мирного врегулювання російсько-української війни. Водночас він наголосив, що Кремль не погоджуватиметься на будь-які поступки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Раніше Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

До слова, українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.